Im Sechzehntelfinale der WM 2026 kommt es in Toronto zu einem Duell der Stars Ronaldo und Modrić. Für einen der beiden alternden Superstars wird der Traum vom WM-Titel in dieser Nacht vorzeitig enden. Alle Details zur K.-o.-Runde.

Im Sechzehntelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 richtet sich der Blick nun nach Toronto, wo Portugal auf Kroatien trifft.

+++ Update, 23:40 Uhr: Die Aufstellungen sind da! +++

Portugal: Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leao - Cristiano Ronaldo

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic - Modric, Kovacic - Vlasic, P. Sucic, Baturina - Budimir.

Portugal startete mit einem mühsamen 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo in die WM. Gegen WM-Debütant Usbekistan gab es am zweiten Spieltag der Gruppenphase dann einen 5:0-Kantersieg.

Cristiano Ronaldo schrieb sich dabei mit zwei Treffern in die Geschichtsbücher ein - der Portugiese ist der erste Spieler überhaupt, der bei sechs Weltmeisterschaften mindestens einen Treffer erzielt hat. Zum Abschluss der Gruppenphase folgte gegen Gruppensieger Kolumbien ein torloses 0:0-Unentschieden. Portugal hat sich dadurch mit fünf Zählern als Gruppenzweiter für die K.o.-Phase qualifiziert.

Auch Kroatien hat die Gruppenphase auf dem zweiten Platz beendet, allerdings musste die Balkannation bereits die erste Niederlage wegstecken - zum WM-Auftakt gab es ein 2:4 gegen Thomas Tuchels Engländer. Im zweiten Spiel holte man einen knappen 1:0-Sieg gegen Panama und zum Abschluss der Gruppenphase konnten sich die Kroaten mit 2:1 gegen Ghana durchsetzen.

Der Sieger dieser Begegnung zieht ins Achtelfinale ein und trifft dort am 6. Juli in Dallas entweder auf Spanien oder auf Österreich.