Fußball WM
WM 2026: Welche Teams sind schon raus? Übersicht & Konstellationen
Aktualisiert:von SID/ran
ran Fußball
WM 2026: "Lion Kane" rettet England - Netz im Wechselbad
Videoclip • 02:29 Min
Der letzte Spieltag der WM-Gruppenphase ist vorbei. Nun steht fest, welche Teams es in die K.o.-Runde geschafft haben. ran zeigt, wie die Szenarien der Gruppen ausgegangen sind.
Die WM 2026 ist die teilnehmertechnisch bisher größte der Geschichte. Da das Turnier im Vergleich zu den Jahren zuvor um 16 Mannschaften aufgestockt wurde, verändert sich auch der Qualifikationsmodus für die K.-o.-Runde.
ran zeigt, wie der neue Modus funktioniert, welche Nationen sich für die nächste Runde qualifiziert haben. (Stand 28. Juni, 7:50 Uhr)
Der Modus der WM 2026: Wie funktioniert das Sechzehntelfinale?
Bei dieser Weltmeisterschaft qualifizieren sich erstmals nicht nur die Gruppensieger und Gruppenzweiten für die nächste Runde.
Auch die acht besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Vierergruppen ziehen in das neu eingeführte Sechzehntelfinale ein. Das bedeutet: Bis zum letzten Spieltag war das Weiterkommen für fast alle Teams noch möglich.
WM 2026: Diese Teams sind im Sechzehntelfinale ausgeschieden
Österreich, Südafrika, Japan, Deutschland, Niederlande, Schweden, Bosnien-Herzegowina, Senegal, Elfenbeinküste, Ecuador, DR Kongo
WM 2026: Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale
Folgende Mannschaften stehen in der K.-o.-Runde:
Mexiko, Südafrika, Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Marokko, USA, Australien, Paraguay, Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador, Niederlande, Japan, Schweden, Belgien, Ägypten, Spanien, Kap Verde, Frankreich, Norwegen, Senegal, Argentinien, Kolumbien, Portugal, England, Ghana, Algerien, Österreich, DR Kongo, Kroatien
WM 2026: Diese Mannschaften sind nach der Gruppenphase ausgeschieden
Bei folgenden Mannschaften steht fest, dass sie nicht mehr in die K.-o.-Runde einziehen können:
Türkei, Haiti, Tunesien, Jordanien, Panama, Katar, Tschechien, Curaçao, Irak, Neuseeland, Saudi-Arabien, Uruguay, Schottland, Usbekistan, Iran, Südkorea
Wie viele Teams kommen bei der WM 2026 weiter?
Insgesamt erreichen 32 der 48 gestarteten Mannschaften die K.-o.-Runde (Sechzehntelfinale). Das sind die jeweiligen Top 2 der zwölf Gruppen sowie die acht besten Gruppendritten.
Was passiert bei Punktgleichheit in der Gruppenphase?
Wenn zwei oder mehr Teams nach den drei Gruppenspielen punktgleich sind, entscheidet erstmals bei einer WM der direkte Vergleich. Erst danach kommen die bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen sowie die Anzahl der erzielten Tore zum Tragen.
Aktuelle WM-Videos
ran Fußball
WM 2026 - Kemme fordert DFB-Umdenken: "Bunter und internationaler"
Videoclip • 03:09 Min
ran Fußball
WM 2026: Wie ein Papst! Cristiano Ronaldo löst Fan-Ekstase aus
Videoclip • 01:25 Min
ran Fußball
WM 2026: Getrennte Betten! Deutsche Spielerfrau enthüllt Liebes-Regeln
Videoclip • 01:29 Min
Mehr WM-News
WM
Ewige WM-Torschützenliste: Kane pirscht sich heran
WM
Spanien eine Nummer zu groß: Aus für Rangnicks Österreicher
WM
WM 2026: Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist dabei & wer ist schon raus?
WM
Aberkanntes Tah-Tor: FIFA handelt nicht im Sinne des Fußballs
WM
WM 2026: Tom Bartels - was macht der Kommentator der ARD privat?
WM
WM 2026 heute live im Free-TV, Joyn-Stream & Ticker - Wer zeigt welche Spiele im Sechzehntelfinale?