DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht im offensiv vertretenen Glauben von Nationalspieler Felix Nmecha nichts Verwerfliches. Auch zu dessen früheren homophoben Postings äußert er sich.

Neuendorf verteidigte den Profi von Borussia Dortmund.

"Die Intention, die er damit verfolgt, ist positiv. Dass man über das Fußballspielen hinaus für ganz bestimmte Dinge steht, für Menschlichkeit und Respekt", sagte der Verbandschef bei "RTL/ntv" und betonte:

"Das nehme ich ihm hundertprozentig ab. Er ist ein sehr sensibler Mensch und steht für christliche Werte."

Zu den Vorwürfen gegen Nmecha in Bezug auf transfeindliche und homophobe Postings in der Vergangenheit im Netz meinte Neuendorf: "Wir haben seinerzeit die Berichterstattung auch beim DFB verfolgt und seine Einlassungen dazu gehört. Er hat das zurechtgerückt, sich klar positioniert und von solchen Vorwürfen distanziert."

Hat sich Nmecha aus voller Überzeugung entschuldigt? "Ja, das würde ich schon so sagen", meinte Neuendorf: "So, wie ich ihn kenne oder erlebe, sehe ich das so."