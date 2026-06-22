WM 2026: Frankreich vs. Irak heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - wann ist Anstoß?

ran Fußball WM 2026: Von der 3. Liga über die Champions League zum WM-Märchen mit Kap Verde Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Vize-Weltmeister Frankreich trifft in seinem zweiten Spiel der Gruppe I auf den Irak. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.

Heute Abend kommt es bei der WM 2026 zum Duell zwischen dem Top-Favoriten Frankreich und dem krassen Außenseiter Irak. Die "Équipe Tricolore" um Superstar Kylian Mbappé will nach dem starken Auftaktsieg gegen Senegal (3:1) den nächsten Dreier einfahren und vorzeitig das Achtelfinale buchen. Der Irak, der erstmals seit 1986 wieder bei einer WM-Endrunde dabei ist, kämpft um eine Sensation und wichtige Punkte in Gruppe I. Im Auftaktspiel gab es gegen Norwegen eine 1:4-Abreibung WM 2026: Frankreich vs. Irak am 22. Juni ab 23:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream

Frankreich vs. Irak heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Montag, 22. Juni 2026, 23:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 17:00 Uhr

Spielort : Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium), Philadelphia, USA

Wettbewerb: FIFA WM 2026, Gruppe I, 2. Spieltag

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Wer überträgt Frankreich gegen Irak heute live im Free-TV und Stream? Das Spiel wird kostenlos im Free-TV bei der ARD übertragen, parallel könnt ihr das Spiel ohne Aufpreis im Joyn-Livestream verfolgen. Im Pay-TV läuft das Spiel bei MagentaTV. Wer ein entsprechendes Abo bei der Telekom hat, kann das Spiel ebenfalls online streamen

Kommende WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:20 Uhr • Fussball WM 2026 live: Frankreich - Irak im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Jordanien - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 23.06. 21:15 • Fussball WM 2026 live: England - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 185 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 03:40 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 110 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 24.06. 23:45 • Fussball WM 2026 live: Marokko - Haiti im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 25.06. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 26.06. 01:00 • Fussball WM 2026 live: Tunesien - Niederlande im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Frankreich vs. Irak heute im Liveticker ran liefert den perfekten Begleitservice mit Liveticker auf ran.de – inklusive Spielverlauf, Statistiken und Spielbericht. Schaltet den Ticker schon ab ca. 22:00 Uhr ein für Vorberichte und die voraussichtlichen Aufstellungen.

Frankreich vs. Iran: Der direkte Vergleich Es handelt sich um das allererste Aufeinandertreffen beider Nationen in der Länderspielgeschichte. Bisher gibt es keine Begegnungen, weder bei einer WM noch in Freundschaftsspielen oder anderen Wettbewerben. Somit fehlt jegliche historische Bilanz – das Duell ist komplettes Neuland. Der Irak hat in der jüngeren Vergangenheit jedoch gezeigt, dass er gegen europäische Teams punkten kann (zwei Siege in den letzten vier Spielen gegen europäische Gegner). Frankreich bleibt trotzdem klarer Favorit aufgrund der überlegenen individuellen Qualität und Form.

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Der Spielort: Lincoln Financial Field (Philadelphia Stadium) Das Lincoln Financial Field, normalerweise Heimstätte der Philadelphia Eagles (NFL), verwandelt sich heute in einen brodelnden WM-Kessel. Tausende Fans beider Nationen haben sich bereits am Vorabend bei den Rocky Steps eingestimmt.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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