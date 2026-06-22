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WM 2026: Iraner muss auf der Bank bleiben! Neue FIFA-Regel feiert Premiere
Veröffentlicht:von ran.de
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In der Partie zwischen dem Iran und Belgien kam erstmals eine neue FIFA-Regel zum Tragen.
In der Schlussphase der Partie zwischen dem Iran und Belgien feierte eine neue FIFA-Regel Premiere: Aufgrund einer zu langsamen Auswechslung bekam der Iran eine Zeitstrafe.
Dazu kam es in der 85. Minute, als Trainer Amir Ghalenoei Mittelfeldspieler Amirhossein Hosseinzadeh für Saeid Ezatolahi einwechseln wollte. Der vierte Offizielle hob die Anzeigetafel mit der Rückennummer hoch, Ezatolahi trabte aber zu langsam zur Seitenlinie.
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Iran schreibt mit Wechselfehlern Geschichte
Statt der maximalen zehn Sekunden, die die neue FIFA-Regel vorschreibt, brauchte er 16 Sekunden. In der Folge gab es zum ersten Mal in der Fußballgeschichte eine Zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers. Schiedsrichter Dario Herrera und sein Assistent hinderten Hosseinzadeh am Betreten des Feldes, sodass dieser wieder auf der Bank Platz nahm.
Die Regel sieht nämlich vor, dass bei Überschreiten des Zeitlimits der Einwechselspieler mindestens eine Minute warten muss, bevor er das Feld betritt. Im Fall von Hosseinzadeh waren es sogar fast zwei Minuten, da er erst bei der nächsten Unterbrechung wieder ins Spiel durfte.
Für den Iran machte die Strafe aber am Ende keinen Unterschied: Sie sorgten mit dem Punktgewinn beim 0:0 gegen Belgien für eine der Überraschungen der WM.
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