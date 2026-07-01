Fußball-Weltmeisterschaft
WM 2026: Stadionverbot für Mexikos Ente Merlin
Veröffentlicht:von ran.de
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WM-Star auf zwei Beinen: Ente Merlin verzaubert die Fans
Videoclip • 01:01 Min • Ab 12
Die Ente Merlin wurde zum inoffiziellen Maskottchen Mexikos und hat viele Herzen gewonnen. Der Zutritt zum Stadion wurde ihr trotzdem verweigert.
Die Ente "Merlin" hat sich bei der WM 2026 überraschend zum Internetphänomen und inoffiziellen Maskottchen Mexikos entwickelt. In den Landesfarben gekleidet, wurde sie auf den Straßen des Gastgeberlandes schnell zum Publikumsliebling.
Beim letzten Gruppenspiel der Mexikaner gegen Tschechien im Aztekenstadion fehlte Merlin jedoch. Der Zutritt ins Stadion wurde verweigert. Grund dafür ist eine Regel der FIFA, die Tieren aus Tierschutzgründen den Zutritt zu Spielorten untersagt.
Zwar war Merlin zuvor noch für einen TV-Dreh auf dem Gelände zugelassen, der Stadionbesuch wurde anschließend aber konsequent untersagt. Ein Sprecher der FIFA soll dies bestätigt haben.
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Enten-Besitzerin: "Die letzten Tage waren verrückt"
Auch Carla Gomez, die Besitzerin der wohl berühmtesten Ente der Welt, ist dennoch überzeugt, dass Merlin den Co-Gastgebern Glück bringt und sie weit im Turnier führen kann. Die Straßenhändlerin zeigte sich vom plötzlichen Hype rund um ihre Ente in den sozialen Medien überwältigt.
Gegenüber der Nachrichtenagentur "Associated Press" sagte sie: "Die letzten Tage waren verrückt." Gleichzeitig betonte sie ihre Dankbarkeit: "Wir werden für das Erlebte immer dankbar sein. Jeder ist von Merlin wirklich begeistert."
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