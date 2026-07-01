WM 2026: Stadionverbot für Mexikos Ente Merlin

Die Ente Merlin wurde zum inoffiziellen Maskottchen Mexikos und hat viele Herzen gewonnen. Der Zutritt zum Stadion wurde ihr trotzdem verweigert.

Die Ente "Merlin" hat sich bei der WM 2026 überraschend zum Internetphänomen und inoffiziellen Maskottchen Mexikos entwickelt. In den Landesfarben gekleidet, wurde sie auf den Straßen des Gastgeberlandes schnell zum Publikumsliebling.

Beim letzten Gruppenspiel der Mexikaner gegen Tschechien im Aztekenstadion fehlte Merlin jedoch. Der Zutritt ins Stadion wurde verweigert. Grund dafür ist eine Regel der FIFA, die Tieren aus Tierschutzgründen den Zutritt zu Spielorten untersagt.

Zwar war Merlin zuvor noch für einen TV-Dreh auf dem Gelände zugelassen, der Stadionbesuch wurde anschließend aber konsequent untersagt. Ein Sprecher der FIFA soll dies bestätigt haben.