Trainer-Ikone Arsene Wenger reiht sich in die Liste der Infantino-Kritiker ein. Der FIFA-Direktor der Abteilung für globale Fußballentwicklung sieht sich zu einer Klarstellung gezwungen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino erhält nach seinem gescheiterten Investorendeal auch aus dem eigenen Lager weiter Gegenwind.

"Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren", sagte Trainer-Ikone Arsene Wenger, der seit 2019 als Direktor der Abteilung für globale Fußballentwicklung für den Weltverband arbeitet.

Er sehe sich deshalb zu einer "Klarstellung" gezwungen.

"Die Entscheidung, das Projekt zurückzuziehen, war absolut notwendig und unumstritten", schrieb der 76-Jährige in seinem Statement.