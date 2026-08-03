FIFA-Streit: Nach Wales rückt auch England von Infantino ab
Veröffentlicht:von ran.de
:newstime
Droht Infantino jetzt der WM-Boykott?
Videoclip • 01:55 Min • Ab 12
Gianni Infantinos Machtbasis gerät ins Wanken. Erstmals verweigert ein nationaler Fußballverband dem Fifa-Präsidenten offiziell die Unterstützung für eine Wiederwahl. Nach Wales könnte auch England dem Schweizer das Vertrauen entziehen.
Der Druck auf Fifa-Präsident Gianni Infantino wird immer größer. Nach seinen Überlegungen, die Anteile der Weltmeisterschaft über dubiose Mittler-Firmen zu verkaufen, sorgte der mächtige Fifa-Boss weltweit für Entrüstung.
Mit Wales entzog nun ein erster Landesverband dem Schweizer offiziell die Unterstützung bei einer möglichen Wiederwahl.
"Dass Infantino die Interessen des Fußballs nicht an erster Stelle setzt, ist ein Versagen, das wir nicht akzeptieren können", heißt es in einer Mitteilung der Waliser, die "Sky News" vorliegt.
Und weiter: "Die jüngsten Versäumnisse in den Bereichen verantwortungsvoller Verbandsführung, Entscheidungsprozesse, Führung, Werte, Stakeholder-Management, Kommunikation und Urteilsvermögen haben dazu geführt, dass Herr Infantino das Vertrauen des FAW verloren hat, weiterhin an der Spitze des Weltfußballs zu stehen."
Der walisische Verband teilte zudem mit, die Fifa schriftlich informiert zu haben, Infantinos Kandidatur für eine dritte Amtszeit von 2027 bis 2031 nicht zu unterstützen.
Englands Fußballverband will nachziehen
Laut "Sky News" bereitet auch der englische Fußballverband FA ein ähnliches Schreiben vor, um sich gegen Infantino zu stellen.
Der Fifa-Boss hatte Teile der kommerziellen Rechte der Fifa für eine Milliardensumme verkaufen wollen. Erst nachdem weltweit Verbände mit Konsequenzen drohten, knickte Infantino ein.
Hat der Schweizer sein eigenes Ende eingeläutet? Vor dem Verkaufsvorstoß hatten 52 der 55 europäischen Verbände, Infantino bei der Wiederwahl unterstützen wollen. Nur Deutschland, Norwegen und Rumänien wollten keinen Treueschwur ablegen. Jetzt aber gehen Infantino die Unterstützen reihenweise von Bord.
Mehr entdecken
WM
WM 2026: Wie könnte FIFA-Präsident Gianni Infantino gestürzt werden?
WM
Auf wen setzt Klopp: Die Torwart-Kandidaten im Check
WM
WM 2030: Alle wichtigen Infos zur Endrunde in Marokko, Portugal und Spanien
WM
Bayern-Präsident Hainer attackiert Infantino deutlich
WM
Kommentar: Infantino-Gegner müssen jetzt die Chance zum Wechsel nutzen
WM
Aus für "schäbigen Deal": UEFA attackiert Infantino
Auf Joyn ansehen
FC Bayern präsentiert Sondertrikots für Asienreise
Videoclip • 01:18 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Heiße Twerk-Show! Wer ist die Frau bei Michael Olise?
Videoclip • 01:45 Min
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams
Videoclip • 02:23 Min
ran Fußball
Jude Bellingham mit Hawaii-Kette - so macht der England-Star Urlaub
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball
Neymar-Skulpturen enthüllt! Besondere Ehre für Santos-Legende
Videoclip • 01:16 Min
ran Fußball
CR7 tut es erneut! Sixpack-Foto mit Ronaldo Jr.
Videoclip • 01:22 Min
ran Fußball Bundesliga
HIGHLIGHTS: FC Bayern mit Schützenfest - alle 15 Tore im Video
Videoclip • 04:40 Min
ran Fußball Bundesliga
Tah über WM-Boykott: "Finde klare Haltung gut"
Videoclip • 01:35 Min
ran Fußball Bundesliga
Hoeneß über Olise-Verkauf: "Wir müssten doch bescheuert sein"
Videoclip • 01:54 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent"
Videoclip • 01:56 Min
ran Fußball Bundesliga
Hoeneß über FIFA-Boykott: "Kannst du in die Tonne treten"
Videoclip • 02:00 Min
ran Fußball
Löwenmähne weg! Cucurella trennt sich von ikonischer Frisur
Videoclip • 01:09 Min