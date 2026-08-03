FIFA-Streit: Nach Wales rückt auch England von Infantino ab

Gianni Infantinos Machtbasis gerät ins Wanken. Erstmals verweigert ein nationaler Fußballverband dem Fifa-Präsidenten offiziell die Unterstützung für eine Wiederwahl. Nach Wales könnte auch England dem Schweizer das Vertrauen entziehen.

Der Druck auf Fifa-Präsident Gianni Infantino wird immer größer. Nach seinen Überlegungen, die Anteile der Weltmeisterschaft über dubiose Mittler-Firmen zu verkaufen, sorgte der mächtige Fifa-Boss weltweit für Entrüstung.

Mit Wales entzog nun ein erster Landesverband dem Schweizer offiziell die Unterstützung bei einer möglichen Wiederwahl.

"Dass Infantino die Interessen des Fußballs nicht an erster Stelle setzt, ist ein Versagen, das wir nicht akzeptieren können", heißt es in einer Mitteilung der Waliser, die "Sky News" vorliegt.

Und weiter: "Die jüngsten Versäumnisse in den Bereichen verantwortungsvoller Verbandsführung, Entscheidungsprozesse, Führung, Werte, Stakeholder-Management, Kommunikation und Urteilsvermögen haben dazu geführt, dass Herr Infantino das Vertrauen des FAW verloren hat, weiterhin an der Spitze des Weltfußballs zu stehen."

Der walisische Verband teilte zudem mit, die Fifa schriftlich informiert zu haben, Infantinos Kandidatur für eine dritte Amtszeit von 2027 bis 2031 nicht zu unterstützen.