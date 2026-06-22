ran Fußball WM-Highlights: Undavs Gala beschert DFB-Team den Sieg Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Der Rasen im WM-Finalstadion vor den Toren New Yorks sorgt weiter für Gesprächsstoff - Erling Haalands Norweger wollen den viel diskutierten Untergrund aber zu ihrem Vorteil nutzen.

Die Diskussionen um den Rasen in New York gehen weiter. Der Platz sei "hart und kurz", erklärte der norwegische Nationalspieler Morten Thorsby vor dem zweiten Gruppenspiel (Dienstag, ab 2.00 Uhr im Liveticker) gegen Senegal in East Rutherford. So ist der Stand bei Schlotterbeck Der Untergrund sei "ein bisschen wie Kunstrasen, was gut für uns sein könnte", betonte der frühere Profi von Union Berlin, einige Spieler Norwegens hätten Erfahrung auf Kunstrasen. Insgesamt sehe der Platz "ziemlich gut" aus.

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