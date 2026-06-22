WM 2026: Diagnose von Nico Schlotterbeck lässt auf sich warten

DFB-Team - Amiri über Undav: "Er ist ein Killer..."

Die Diagnose über die Schwere der Verletzung von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck ließ am Tag nach der Rückkehr aus Toronto auf sich warten.

Steht Innenverteidiger Julian Schlotterbeck von Vizemeister Borussia Dortmund Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dieser WM noch einmal zur Verfügung? Mit einer Antwort wird am Montag (Ortszeit) gerechnet.

Schlotterbeck war beim zweiten deutschen WM-Sieg gegen die Elfenbeinküste (2:1) früh umgeknickt, hielt trotz einer Innenbandverletzung im Sprunggelenk aber bis zur Halbzeit durch. Dann wurde er durch Antonio Rüdiger ersetzt.

"Es sah nicht so gut aus - leider", sagte Nagelsmann nach dem Spiel in der kanadischen Metropole. Nach der Rückkehr ins Turnier-Quartier nach Winston-Salem wurde eine MRT-Untersuchung durchgeführt.