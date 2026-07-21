ran Fußball WM 2026: Jürgen Klopp meldet sich zu Gerüchten über Tuchel-Kritik Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Der frühere Bayern-Trainer Felix Magath richtet überaus deutliche Kritik in Richtung von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Die Amtszeit von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann endete mit dem enttäuschenden WM-Aus überaus unschön. Seither muss sich der 38-Jährige viel Kritik gefallen lassen, so nun auch von Felix Magath. WM 2026: So lange kann das Finale Spanien vs. Argentinien heute dauern Der frühere Bayern-Trainer hat im "Sport1-Doppelpass" deutliche Worte in Richtung des ehemaligen DFB-Coaches gerichtet. So konstatierte er, dass zwar unter dem designierten Nachfolger Jürgen Klopp auch nicht sofort alles besser sein werde, aber "auf alle Fälle wird die Stimmung eine andere sein", so Magath. "Jürgen Klopp hat so viel Erfahrung, dass er von Beginn an allein durch seine Persönlichkeit neuen Schwung reinbringt." Demnach sei der langjährige Liverpool-Coach "sehr kommunikativ. Das ist ja das, was Julian nicht war."

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Magath mit heftiger Kritik an Nagelsmann Für Magath befindet sich Deutschland mit Klopp auf "dem richtigen Weg", was ihn hoffen lässt, "dass wir 2030 wieder eine andere Rolle spielen als jetzt". Für Nagelsmann hatte er derweil nur vernichtende Kritik übrig. So sei die Besetzung des Bundestrainer-Postens mit ihm eine "krasse Fehlentscheidung" gewesen: "Er war völlig überfordert. Deshalb ist in den drei Jahren mit ihm nichts vorwärts gegangen." Bericht: Klopp verhandelte vor dem Finale in Deutschland Dass die Heim-EM 2024 bis zum unglücklichen Aus gegen Spanien vernünftig lief, habe nach Meinung des langjährigen Übungsleiters aber nicht an Nagelsmann gelegen. "2024 haben wir es uns alles schöngeredet, weil wir positiv sein mussten. Die sportlichen Leistungen waren auch 2024 nichts. Da hat er sich gerettet über den Dreh mit Toni Kroos. Toni Kroos hat Nagelsmann gerettet mit seinen taktischen Fähigkeiten."