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Lionel Messi: Rekorde und Meilensteine seiner WM-Karriere für Argentinien

Aktualisiert:

von Oliver Jensen

ran Fußball

WM 2026: Messi am Boden! Fans zerlegen lahmes Finale

Videoclip • 01:01 Min

Lionel Messi spielte bei der WM 2026 für Argentinien groß auf und stellte einige Bestmarken auf. ran blickt auf die WM-Karriere des Superstars zurück.

Lionel Messi hat bei der WM 2026 trotz der Finalniederlage nach Verlängerung gegen Spanien erneut seine Extraklasse unter Beweis gestellt und die Uhr nochmals zurückgedreht.

Der mittlerweile 39-Jährige stellte mit acht Treffern die ewige Torschützenliste bei Weltmeisterschaften komplett auf den Kopf. Vor dem Turnier hatte noch der deutsche Stürmer Miroslav Klose die Liste mit 16 Toren angeführt.

Der Argentinier führte das Ranking zwischenzeitlich an und kommt auf insgesamt 21 Treffer, musste am Ende jedoch Kylian Mbappe noch vorbeiziehen lassen.

Dem Franzosen gelang im Spiel um Platz drei gegen England ein Doppelpack, wodurch der Real-Star mit 22 WM-Toren die Führung in der ewigen Liste übernehmen konnte.

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WM 2026: Lionel Messi sammelt Rekorde für die Ewigkeit

Lionel Messi ist erst der zweite Spieler in der Fußball-Geschichte, der in drei WM-Finals zum Einsatz kam - nach 2014 (0:1 n.V. gegen Deutschland) und 2022 (4:2 i.E. gegen Frankreich). Der Brasilianer Cafú war bisher der Einzige, dem mit seinen WM-Finalteilnahmen 1994, 1998 und 2002 das Kunsttück gelang.

"Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass noch einmal jemand in drei WM-Finals spielt und empfinde es als Ehre, dass ich der einzige Fußballer bin, dem das gelang", hatte der Verteidiger nach dem Titelgewinn 2002 mit der "Selecao" gesagt.

Zudem ist der Argentinier mit 39 Jahren der älteste Feldspieler in einem WM-Finale jemals, keinem anderen Spieler gelangen darüber hinaus bei einer WM mehr Siege als seine 23.

Messi bestritt bei der Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA zusätzlich sein insgesamt 34. WM-Spiel und ist damit alleiniger Rekordhalter. Schon im WM-Finale 2022 hatte er DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (25 WM-Einsätze) überholt.

Messi ist ferner der erste Spieler, der bei sechs WM-Endrunden auflief. Cristiano Ronaldo und Guillermo Ochoa gelang der Meilenstein durch ihre Teilnahme an dieser Endrunde später ebenfalls.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland

Messi wurde erst im Turnierverlauf 19 Jahre alt und als Talent noch behutsam eingesetzt. Sein WM-Debüt gab er im zweiten Gruppenspiel, als er in der 74. Minute gegen Serbien-Montenegro eingewechselt wurde und direkt ein Tor und eine Vorlage erzielte. Danach stand er im dritten Gruppenspiel gegen die Niederlande zum einzigen Mal in der Startelf. Im Viertelfinale verlor Argentinien im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Messi kam nicht zum Einsatz.

FIFA-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika

  • Fünf Spiele

  • Keine Tore, eine Vorlage

  • Argentinien erreichte das Viertelfinale

In Südafrika spielte Messi zwar ordentlich und war oft Argentiniens kreativster Offensivspieler, blieb aber überraschend ohne Torerfolg. Seine einzige Torbeteiligung war eine Vorlage im Achtelfinale beim 3:1 gegen Mexiko. Argentinien schied im Viertelfinale mit 0:4 gegen Deutschland aus.

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FIFA-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien

  • Sieben Spiele

  • Vier Tore, eine Vorlage

  • Argentinien erreichte das Finale

Bei der WM 2014 in Brasilien spielte Lionel Messi eines seiner stärksten Turniere. Er führte Argentinien als Kapitän bis ins Finale. Argentinien verlor das Endspiel gegen Deutschland knapp mit 0:1 nach Verlängerung, dennoch wurde Messi als bester Spieler des Turniers mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Einziger Kritikpunkt: Messi erzielte alle Tore in den Vorrundenspielen und blieb in den K.o.-Spielen ohne Treffer - im Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel blieb er sogar ohne Torbeteiligung.

FIFA-Weltmeisterschaft 2018 in Russland

  • Vier Spiele

  • Ein Tor, zwei Vorlagen

  • Argentinien erreichte das Achtelfinale

Bei der WM 2018 in Russland verlief das Turnier für Messi eher enttäuschend. In den ersten zwei Vorrundenspielen blieb er torlos. Argentinien kam gegen Island nicht über ein 1:1 hinaus und verlor mit 0:3 gegen Kroatien. Im dritten Gruppenspiel gegen Nigeria gelang ihm sein einziger Treffer. Im Achtelfinale kam es zum Duell mit dem späteren Weltmeister Frankreich. Messi bereitete zwei Treffer vor, dennoch endete die Partie mit einem 3:4.

FIFA-Weltmeisterschaft 2022 in Katar

  • Sieben Spiele

  • Sieben Tore, drei Vorlagen

  • Argentinien gewann die Weltmeisterschaft

Die WM 2022 in Katar war der Höhepunkt von Messis Nationalmannschaftskarriere. Als Kapitän führte er Argentinien zum Weltmeistertitel und gewann nach dem Finale gegen Frankreich den Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers. In sechs von sieben Spielen gelang ihm ein Tor, im Finale gegen Frankreich traf er sogar doppelt. Als das Endspiel ins Elfmeterschießen ging, traf Messi ebenfalls vom Punkt.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

  • Acht Spiele

  • Acht Tore, vier Assists

  • Argentinien verlor das Finale

Auch im hohen Fußballeralter stellte der Superstar von Inter Miami weiter seine Extraklasse unter Beweis und war Dreh- und Angelpunkt im Angriffspiel der Argentinier. Seine zahlreichen Weltklasse-Leistungen begeisterten das Publikum. "Messi, Messi, Messi"-Sprechchöre hallten etwa beim 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien durch das Arrowhead Stadium in Kansas City, als der Superstar einen Dreierpack schnürte. Kaum einen der knapp 70.000 Zuschauer hielt es auf den Sitzen.

Auch interessant: Tausende Fans empfangen Argentinien in der Heimat - Lionel Messi fehlt

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