Fußball-WM
Manuel Neuer nicht fit für die WM? Rudi Völler zerstreut Zweifel
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:17 Min
Kurz vor Beginn der Fußball-WM räumt DFB-Sportdirektor Rudi Völler Zweifel im Hinblick auf Manuel Neuer aus.
DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat kurz vor dem WM-Start beim angeschlagenen Torwart Manuel Neuer noch einmal alle Zweifel zerstreut.
Der 40-Jährige habe bereits mit der Mannschaft trainiert "und gezeigt, dass die Wade keine großen Probleme mehr macht. Und auch wenn er jetzt kein Testspiel mehr macht: Wir reden hier über Manuel Neuer! Er ist ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere bereits alles erlebt und genug Erfahrung hat. Er wird ein Super-Turnier spielen, davon bin ich überzeugt", sagte Völler der "Bild": "Um Manuel müssen wir uns alle keine Sorgen machen."
Der angeschlagene Torhüter von Bayern München hatte auch bei der Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA in Chicago (2:1) noch gefehlt.
Neuer, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest als Nummer eins eingeplant ist, war von Oliver Baumann ersetzt worden. Das DFB-Team startet am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao ins Turnier.
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Völler hofft auf Wirtz und Musiala
Große Hoffnungen setzt Völler auch in seine beiden Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala. Natürlich gehe es "nur mit der gesamten Mannschaft. Aber es ist schon richtig: Die beiden sind für uns enorm wertvoll und unheimlich wichtig. Ganz ohne sie wird es bei der WM nicht gehen. Ich traue beiden beim Turnier alles zu. Vor zwei Jahren waren sie unsere Rohdiamanten. Jetzt sind sie noch mal gereift", sagte der 66-Jährige.
Der Münchner Musiala (23) habe nach seiner schweren Verletzung "den Anschluss jetzt geschafft und mehr Spielzeit bekommen", so Völler. Und auch bei Wirtz (23) habe er, "unabhängig davon, dass es in Liverpool zu Beginn nicht ganz reibungslos gelaufen ist, überhaupt keine Bedenken. Er macht in der Vorbereitung einen Super-Eindruck."
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