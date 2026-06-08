Kurz vor Beginn der Fußball-WM räumt DFB-Sportdirektor Rudi Völler Zweifel im Hinblick auf Manuel Neuer aus.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat kurz vor dem WM-Start beim angeschlagenen Torwart Manuel Neuer noch einmal alle Zweifel zerstreut.

Der 40-Jährige habe bereits mit der Mannschaft trainiert "und gezeigt, dass die Wade keine großen Probleme mehr macht. Und auch wenn er jetzt kein Testspiel mehr macht: Wir reden hier über Manuel Neuer! Er ist ein Weltklasse-Torwart, der in seiner Karriere bereits alles erlebt und genug Erfahrung hat. Er wird ein Super-Turnier spielen, davon bin ich überzeugt", sagte Völler der "Bild": "Um Manuel müssen wir uns alle keine Sorgen machen."

Der angeschlagene Torhüter von Bayern München hatte auch bei der Generalprobe der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA in Chicago (2:1) noch gefehlt.

Neuer, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fest als Nummer eins eingeplant ist, war von Oliver Baumann ersetzt worden. Das DFB-Team startet am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao ins Turnier.