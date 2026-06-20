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Michael Olise verblüfft: Beim FC Bayern auf der falschen Position?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:26 Min
Michael Olise gilt als derzeit vielleicht bester Rechtsaußen der Welt. Nun offenbarte der Franzose, dass er sich eigentlich auf einer anderen Position am wohlsten fühlt.
Beim FC Bayern ist Michael Olise als Rechtsaußen gesetzt und auf dieser Position absoluter Leistungsträger. Auch beim ersten WM-Spiel für Frankreich startete der 24-Jährige auf der rechten Seite, Ousmane Dembele rückte dafür zentral hinter die Spitze.
Im Interview mit "L'Equipe" überraschte Olise nun allerdings mit seiner eigentlichen Lieblingsposition: "Ich glaube, meine beste Position ist die Zehn – sie gibt mir mehr Freiheit."
Er sei auf der Position des Zehners großgeworden, weswegen sich die Position "etwas natürlicher" für ihn anfühle. "Na ja, inzwischen vielleicht nicht mehr, da ich heute auf dem Flügel spiele, aber ich denke, das kommt mir am natürlichsten vor."
Für die französische Nationalmannschaft lief Olise schon häufiger im offensiven Mittelfeld auf.
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Olise vermisst Zeit als Straßenfußballer
Seine Spielfreude habe Olise durch seine Kindheit als Straßenfußballer: "Ich würde sagen, das kommt vom Straßenfußball. Als Kind hat man in den Käfigen gespielt, draußen mit meinem Bruder, den Ball gegen die Wand gekickt, Eins-gegen-Eins gespielt und so weiter."
Ein wenig vermisse Olise diese Zeiten: "Wenn man jung ist, spielt man Fußball. Man hat Spaß dabei und denkt an nichts."
Dass Kylian Mbappe Olise als vielleicht einen der großen Spieler der Zukunft bezeichnete, freue ihn. "Das ist ein großes Kompliment", so der Bayern-Star: "Es ist schön, so etwas zu hören, vor allem von Kylian. Wenn es um jemanden geht, mit dem man spielt, den man respektiert und der im Fußball schon so viel erreicht hat, dann ist es meiner Meinung nach immer schön, so etwas zu hören. Im Moment würde ich sagen: Ja, ich bin ein Spieler der Gegenwart. Wenn ich weiterhin hart arbeite und auf dem Boden bleibe, dann hoffe ich natürlich, ein Spieler der Zukunft zu werden."
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