ran Fußball WM 2026: Kimmich abergläubig? "Mit welchem Bein ich aufstehe...." Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Michael Olise gilt als derzeit vielleicht bester Rechtsaußen der Welt. Nun offenbarte der Franzose, dass er sich eigentlich auf einer anderen Position am wohlsten fühlt.

Beim FC Bayern ist Michael Olise als Rechtsaußen gesetzt und auf dieser Position absoluter Leistungsträger. Auch beim ersten WM-Spiel für Frankreich startete der 24-Jährige auf der rechten Seite, Ousmane Dembele rückte dafür zentral hinter die Spitze. Im Interview mit "L'Equipe" überraschte Olise nun allerdings mit seiner eigentlichen Lieblingsposition: "Ich glaube, meine beste Position ist die Zehn – sie gibt mir mehr Freiheit." WM 2026 - Felix Magath exklusiv: "Trinkpausen? Habe ich abgeschafft" Er sei auf der Position des Zehners großgeworden, weswegen sich die Position "etwas natürlicher" für ihn anfühle. "Na ja, inzwischen vielleicht nicht mehr, da ich heute auf dem Flügel spiele, aber ich denke, das kommt mir am natürlichsten vor." Für die französische Nationalmannschaft lief Olise schon häufiger im offensiven Mittelfeld auf.

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