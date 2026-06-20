WM 2026 - Felix Magath exklusiv: "Trinkpausen? Habe ich abgeschafft"

Die Trinkpausen während der Weltmeisterschaft 2026 sind ein heiß diskutiertes Thema. Auch Bundesliga-Legende Felix Magath findet keinen Gefallen daran, wie er exklusiv bei ran verriet.

Wie er Trinkpausen findet, was er der deutschen Mannschaft zutraut und wer laut ihm Weltmeister wird, verriet er ran am Rande des DTM-Rennens am Lausitzring.

Der mittlerweile 72-Jährige ist zwar nicht mehr als Trainer aktiv, verfolgt aber natürlich die WM 2026 in Nordamerika.

Es gibt kaum Trainer, die der Bundesliga seit dem Jahrtausendwechsel so ihren Stempel aufgedrückt haben, wie Felix Magath.

WM 2026 - Felix Magath pestet gegen Trinkpausen: "Unnütz"

Felix Magath über…

… Trinkpausen bei der WM: "Das hätte es bei mir nicht gegeben. 2009 habe ich beim FC Schalke 04 die Trinkpausen während des Trainings abgeschafft. Das ist unnütz. Ein junger Mann, der gesund ist, warum soll der nicht anderthalb Stunden ein bisschen an der frischen Luft Sport treiben können? Das kann mir doch keiner erzählen."

… das Spiel des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste: "Einfach wird es nicht. Die Elfenbeinküste ist der erste richtige Gegner. Wir können von dem guten Auftritt gegen Curacao zehren, aber es ist viel mehr Gegenwehr zu erwarten. Die afrikanischen Teams sind nicht zu unterschätzen, das hat ja schon der Senegal gegen Frankreich gezeigt. Sie haben immer großartige Individualisten, die immer mal durch eine Einzelaktion erfolgreich sein können.

… die Chancen von Deutschland bei der WM: "Deutschland kann aus meiner Sicht mit der Qualität der Spieler bis ins Halbfinale kommen. Ob das tatsächlich so kommt, das weiß nur der Fußballgott. Das Finale traue ich unserer Mannschaft nicht zu."

… seinen Weltmeistertipp: "Bei den vergangenen Weltmeisterschaften waren es immer Teams, die in der Vorrunde schlecht ausgesehen haben, die am Ende Weltmeister wurden. Ich bleibe also bei meinem Tipp: Ich gehe davon aus, dass die Spanier ihr Ziel erreichen."