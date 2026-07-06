Bei der Fußball-WM ist für Ghana im Sechzehntelfinale Schluss. Trainer Carlos Queiroz zieht nun Konsequenzen.

Der Portugiese Carlos Queiroz ist nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale als Trainer Ghanas zurückgetreten. Das gab der 73-Jährige am Sonntag bekannt.

Ghana hatte zuvor in der ersten K.o.-Runde in Kansas City 0:1 gegen Kolumbien verloren. "Ich beende diese Reise mit Stolz auf das Erreichte, aber auch mit der gesunden Unzufriedenheit derer, die stets mehr wollten", sagte Queiroz.

Queiroz hatte sein Amt im April als Nachfolger des früheren Bundesligaprofis Otto Addo angetreten, der nach einem 1:2 im Test gegen Deutschland entlassen worden war.

Es war bereits Queiroz' achte Trainerstation bei einer Nationalmannschaft, zum fünften Mal nahm der Ex-Trainer von Real Madrid an einer Weltmeisterschaft teil.

Queiroz forderte bei seinem Rücktritt bessere "Rahmenbedingungen für Ghanas außergewöhnliche Fußballtalente". Er sagte: "Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Spielfeld gestaltet."