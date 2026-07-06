WM 2026: Achtelfinal-Spiele im Überblick - wer ist schon im Viertelfinale und wer fährt nach Hause?

ran Fußball WM 2026: Harry Kane nach Sieg ohne Stimme: "Es war ein verrücktes Spiel!" Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Die K.o.-Runde der WM 2026 befindet sich in vollem Gange. Während Deutschland nach dem Debakel gegen Paraguay die Heimreise antritt, bereiten sich andere Nationen aufs Achtelfinale vor.

Die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teams nähert sich der ganz heißen Phase. Nach der langen Gruppenphase und der neu eingeführten Zwischenrunde (Sechzehntelfinale) stehen die WM-Achtelfinal-Partien vor der Tür. Vom 4. bis 7. Juli 2026 kämp fen die verbleibenden 16 Teams in den USA, Mexiko und Kanada um das Ticket für das Viertelfinale. DFB-Team: Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann - so reagieren die Experten Zwar ist Deutschland im Elfmeterschießen überraschend an Paraguay gescheitert, jedoch verspricht die drittletzte Runde vor dem Finale einige packende und hochklassige Duelle.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

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WM 2026: Der Achtelfinal-Spielplan im Überblick Vom 4. bis zum 7. Juli finden täglich jeweils zwei Achtelfinals statt. Wir werfen einen Blick auf die Partien, Anstoßzeiten und Austragungsorte. Die ersten Begegnungen nehmen bereits Formen an. Endgültig werden wir erst nach Abschluss der Sechzehntelfinals wissen, wer in der nächsten Runde aufeinandertrifft. Samstag, 4. Juli 2026

19:00 Uhr: Kanada vs. Marokko 0:3 (Houston Stadium, Texas)

23:00 Uhr: Paraguay vs. Frankreich 0:1 (Philadelphia Stadium, Pennsylvania)

Sonntag, 5. Juli 2026, Nacht auf 6. Juli

22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen 1:2 (New York)

02:00 Uhr: Mexiko vs. England 2:3 (Mexiko-Stadt-Stadion)

Montag, 6. Juli 2026, Nacht auf 7. Juli

21:00 Uhr: Portugal vs. Spanien (Dallas Stadium, Texas)

02:00 Uhr: USA vs. Belgien (Seattle Stadium, Washington)

Dienstag, 7. Juli 2026

18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten (Atlanta Stadium, Georgia)

22:00 Uhr: Schweiz vs. Kolumbien/Ghana (BC Place, Vancouver)

WM 2026: Wo laufen die Spiele live im TV und Stream? Pay-TV-Anbieter MagentaTV hat die Übertragungsrechte für alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026. Alle Spiele des Achtelfinals werden folgerichtig komplett live im TV und Stream übertragen. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist allerdings nötig. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 60 Partien der WM live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf den jeweiligen Mediatheken. Diese können auch auf Joyn kostenlos abgerufen werden. Die WM 2026 im ARD-Livestream auf Joyn

Die WM 2026 im ZDF-Livestream auf Joyn ARD und ZDF zeigen insgesamt fünf der acht Viertelfinals im Free-TV und Stream. Um welche es sich dabei genau handelt, ist noch nicht bekannt.

WM 2026: Diese Teams sind haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert Marokko

Frankreich

Norwegen

England

WM 2026: Diese Teams sind im Achtelfinale Kanada

Brasilien

Paraguay

Marokko

Norwegen

Frankreich

Mexiko

England

Belgien

USA

Spanien

Ägypten

Argentinien

Portugal

Schweiz

Kolumbien

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WM 2026: Wie geht es nach dem Achtelfinale weiter? Nach einer kurzen zweitägigen Verschnaufpause geht es Schlag auf Schlag weiter: Viertelfinale: 9. bis 12. Juli 2026

Halbfinale: 14. und 15. Juli 2026

Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026

WM-Finale: 19. Juli 2026 im MetLife Stadium (New York/New Jersey)

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