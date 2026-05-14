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Chapeau, NFL! Detroit Lions gegen New England Patriots in München ist die perfekte Ansetzung - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Kai Esser
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Patriots vs. Lions: Amis reagieren auf German Game
Videoclip • 08:11 Min
Die Detroit Lions treffen im NFL Munich Game 2026 auf die New England Patriots. Damit landet die NFL - so viel ist jetzt schon klar - einen Volltreffer. Ein Kommentar.
Wenn das Heimteam eines internationalen NFL-Spiels vorgestellt wird, dann schauen die Einheimischen sofort auf die möglichen Gegner.
Als klar war, dass die Detroit Lions in diesem Jahr in München spielen würden, schaute man durch die Heim-Gegner der Lions. Neben den Divisional Games stach ein Gegner sofort ins Auge: die New England Patriots. Aber Hoffnungen, dass diese Partie in Deutschland stattfinden würde? Eher gering.
Dass die NFL den amtierenden Champion der AFC doch nach Bayern schickt, ist nicht nur ein klares Signal - sondern auch ein Volltreffer, ein regelrechter Coup der Liga.
Lions und Patriots in München: Eines der besten International Games
Wie hochwertig diese Paarung ist, wird vor allem deutlich, wenn man sich Kommentare der US-amerikanischen Lions-Fans anschaut. "Als Dauerkarteninhaber bin ich enttäuscht. Es ist womöglich das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe", schreibt einer.
Logisch, wer würde sich nicht freuen? Mit den Patriots kommt ein Super-Bowl-Teilnehmer, mit Quarterback Drake Maye der Vize-MVP und eines der neuen Gesichter der Liga. Die Lions unter Dan Campbell gehören zu den Teams mit den meisten Siegen in den letzten drei Jahren und werden in dieser Spielzeit wohl kaum deutlich schlechter spielen.
Internationale Spiele haben in der Vergangenheit durchaus bisweilen den Charakter gehabt, den Europäern die Resterampe der NFL zu schicken. Unter anderem das Duell der Washington Commanders und Miami Dolphins in Madrid im vergangenen Jahr war nicht das packendste oder hochwertigste Spiel des Spieltags.
Nicht so diese Partie, bei der es auch niemanden gewundert hätte, wenn es das Sunday-Night-Topspiel gewesen wäre.
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NFL legt Wert auf Marketing und Sichtbarkeit
Neben dem Sportlichen haben die Marketing-Beauftragten der NFL natürlich auch darauf geachtet, dass die beiden Teams einen unheimlich großen Deutschland-Bezug haben.
Mit Amon-Ra St. Brown verfügen die Lions über den aktuell besten NFL-Spieler mit deutschen Wurzeln. Das Social-Media-Team aus Detroit dürfte nicht müde werden, den Wide Receiver im Vorfeld des Spiels zur Schau zu stellen.
Die Patriots dagegen sind bereits seit Längerem so ein wenig das "Deutschland"-Team. Sebastian Vollmer gewann zwei Super Bowls in Foxborough, mit Markus Kuhn und Jakob Johnson spielten zwei weitere prominente Namen aus der Bundesrepublik dort.
Klar ist auch, dass das Team durch die jüngsten Erfolge seine etwas eingeschlafene Fanbase wieder ein wenig aufgeweckt hat. Teilweise monatelang war das Jersey mit der Nummer 10 von Quarterback Maye der Kassenschlager in Deutschland.
Die NFL hat sich sichtlich Gedanken gemacht. Es ist offensichtlich, dass die Begeisterung in Deutschland mit diesem Spiel nochmal angekurbelt werden soll.
Und alleine mit der Ankündigung hat sie das bereits ein Stück weit geschafft.
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