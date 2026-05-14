NFL Patriots vs. Lions: Amis reagieren auf German Game Videoclip • 08:11 Min Link kopieren Teilen

Die Detroit Lions treffen im NFL Munich Game 2026 auf die New England Patriots. Damit landet die NFL - so viel ist jetzt schon klar - einen Volltreffer. Ein Kommentar.

Wenn das Heimteam eines internationalen NFL-Spiels vorgestellt wird, dann schauen die Einheimischen sofort auf die möglichen Gegner. Als klar war, dass die Detroit Lions in diesem Jahr in München spielen würden, schaute man durch die Heim-Gegner der Lions. Neben den Divisional Games stach ein Gegner sofort ins Auge: die New England Patriots. Aber Hoffnungen, dass diese Partie in Deutschland stattfinden würde? Eher gering. Dass die NFL den amtierenden Champion der AFC doch nach Bayern schickt, ist nicht nur ein klares Signal - sondern auch ein Volltreffer, ein regelrechter Coup der Liga.

Lions und Patriots in München: Eines der besten International Games Wie hochwertig diese Paarung ist, wird vor allem deutlich, wenn man sich Kommentare der US-amerikanischen Lions-Fans anschaut. "Als Dauerkarteninhaber bin ich enttäuscht. Es ist womöglich das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe", schreibt einer. Logisch, wer würde sich nicht freuen? Mit den Patriots kommt ein Super-Bowl-Teilnehmer, mit Quarterback Drake Maye der Vize-MVP und eines der neuen Gesichter der Liga. Die Lions unter Dan Campbell gehören zu den Teams mit den meisten Siegen in den letzten drei Jahren und werden in dieser Spielzeit wohl kaum deutlich schlechter spielen. Internationale Spiele haben in der Vergangenheit durchaus bisweilen den Charakter gehabt, den Europäern die Resterampe der NFL zu schicken. Unter anderem das Duell der Washington Commanders und Miami Dolphins in Madrid im vergangenen Jahr war nicht das packendste oder hochwertigste Spiel des Spieltags. Nicht so diese Partie, bei der es auch niemanden gewundert hätte, wenn es das Sunday-Night-Topspiel gewesen wäre.

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