NFL-Spielplan: Preseason-Duelle stehen fest - Alle Partien in der Übersicht
Neben dem Spielplan der Regular Season wurde auch der Schedule für die Preseason vorgestellt - mit einer Besonderheit.
Vor jeder regulären Saison in der NFL findet traditionell die Preseason statt. Dort können die Routiniers ihren Rost abschütteln und junge Rookies und Kaderspieler wollen sich beweisen. Dabei spielen jedoch nicht alle Teams drei Spiele.
ran hat den kompletten Spielplan der NFL-Preseason in der Übersicht.
Hall of Fame Game
Freitag, 7. August, 02:00 Uhr
Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals
NFL Preseason Week 1
Freitag, 14. August ab 01:00 Uhr
Detroit Lions at Cincinnati Bengals
Green Bay Packers at Pittsburgh Steelers
Indianapolis Colts at New England Patriots
Los Angeles Chargers at Houston Texans
Samstag, 15. August, 01:00 Uhr
Denver Broncos at Atlanta Falcons
Tampa Bay Buccaneers at New York Jets
Miami Dolphins at Washington Commanders
Samstag, 15. August, 19:00 Uhr
Carolina Panthers at Buffalo Bills
Minnesota Vikings at New York Giants
Samstag, 15. August, 22:00 Uhr
Los Angeles Rams at Kansas City Chiefs
Jacksonville Jaguars at New Orleans Saints
Sonntag, 16. August ab 01:00 Uhr
Philadelphia Eagles at Baltimore Ravens
Dallas Cowboys at Seattle Seahawks
NFL Preseason Week 2
Freitag, 21. August, 02:00 Uhr
Las Vegas Raiders at Houston Texans
Freitag, 21. August, 04:00 Uhr
San Francisco 49ers at Los Angeles Chargers
Samstag, 22. August, 01:00 Uhr
New York Jets at Pittsburgh Steelers
Samstag, 22. August, 01:30 Uhr
Carolina Panthers at Jacksonville Jaguars
Samstag, 22. August, 19:00 Uhr
Buffalo Bills at Cleveland Browns
Atlanta Falcons at Indianapolis Colts
Baltimore Ravens at Minnesota Vikings
Samstag, 22. August, 22:00 Uhr
New Orleans Saints at Los Angeles Rams
New York Giants at Miami Dolphins
Sonntag, 23. August ab 01:00 Uhr
Chicago Bears at Cincinnati Bengals
Philadelphia Eagles at New England Patriots
Kansas City CHiefs at Tampa Bay Buccaneers
Montag, 24. August, 02:00 Uhr
Seattle Seahawks at Tennessee Titans
NFL Preseason Week 3
Freitag, 28. August, 01:00 Uhr
Pittsburgh Steelers at Buffalo Bills
Freitag, 28. August, 01:30 Uhr
New England Patriots at Cleveland Browns
Freitag, 28. August, 04:00 Uhr
Los Angeles Rams at Los Angeles Chargers
Samstag, 29. August, 01:00 Uhr
Atlanta Falcons at Miami Dolphins
Houston Texans at Carolina Panthers
Washington Commanders at Baltimore Ravens
Samstag, 29. August, 01:30 Uhr
New York Giants at New York Jets
Tampa Bay Buccaneers at Jacksonville Jaguars
Samstag, 29. August, 02:00 Uhr
Seattle Seahawks at Kansas City Chiefs
Cincinnati Bengals at Philadelphia Eagles
Samstag, 29. August, 21:00 Uhr
Detroit Lions at Indianapolis Colts
