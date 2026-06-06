Fußball WM: So reagiert das Netz auf die Nachnominierung von Assan Ouedraogo

Die Nachnomminierung von Assan Ouédraogo sorgte für viele Fragezeichen. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt die Hintergründe.

Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo bei seiner WM-Nachnominierung auch wegen dessen besserer Fitness den Vorzug gegenüber Said El Mala gegeben.

Dies sei ein "ganz wichtiger Faktor" bei der Auswahl eines Ersatzmannes für den verletzt abgereisten Lennart Karl gewesen, berichtete der Bundestrainer vor der Turniergeneralprobe in Chicago gegen die USA bei "RTL".

Der Kölner El Mala "hat zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht, sein letztes Spiel war am 16. Mai", erklärte Nagelsmann.

Ouédraogo dagegen habe auf der Südafrika-Reise mit Leipzig noch am 29. Mai gespielt, "er steht total im Saft und ist im Rhythmus. Uns bringt kein Spieler was, den wir noch ranführen müssen. Assan ist fit und ein toller Spieler - und wird uns weiterbringen."

Mit seinem Trainerteam habe er nach Karls Muskelbündelriss im Training am Freitag "vieles diskutiert".