Fußball-WM
Ouédraogo statt El Mala als Karl-Ersatz: Nagelsmann liefert Begründung
Veröffentlicht:von SID
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Fußball WM: So reagiert das Netz auf die Nachnominierung von Assan Ouedraogo
Videoclip • 01:32 Min
Die Nachnomminierung von Assan Ouédraogo sorgte für viele Fragezeichen. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt die Hintergründe.
Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo bei seiner WM-Nachnominierung auch wegen dessen besserer Fitness den Vorzug gegenüber Said El Mala gegeben.
Dies sei ein "ganz wichtiger Faktor" bei der Auswahl eines Ersatzmannes für den verletzt abgereisten Lennart Karl gewesen, berichtete der Bundestrainer vor der Turniergeneralprobe in Chicago gegen die USA bei "RTL".
Der Kölner El Mala "hat zweieinhalb Wochen nicht trainiert, nur ein bisschen Läufe gemacht, sein letztes Spiel war am 16. Mai", erklärte Nagelsmann.
Ouédraogo dagegen habe auf der Südafrika-Reise mit Leipzig noch am 29. Mai gespielt, "er steht total im Saft und ist im Rhythmus. Uns bringt kein Spieler was, den wir noch ranführen müssen. Assan ist fit und ein toller Spieler - und wird uns weiterbringen."
Mit seinem Trainerteam habe er nach Karls Muskelbündelriss im Training am Freitag "vieles diskutiert".
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Nagelsmann liefert Begründung für Ouédraogo
Die Entscheidung für Ouédraogo sei auch deshalb so gefallen, weil der 20-Jährige bei seiner Premiere in der DFB-Elf samt Länderspieldebüt mit Tor im vergangenen November einen "top Eindruck hinterlassen hat, anders als andere junge. Es war relativ schnell klar. Assan hat von allen Spielern bei uns extrem positives Feedback gekriegt, ist ein super angenehmer Mensch, der große Fähigkeiten hat. Und wir können die Position außen auch anders auffangen", erläuterte Nagelsmann.
Auf der linken Offensivseite habe er neben Florian Wirtz auch Maximilian Beier als Alternative, rechts neben Leroy Sané auch Jamie Leweling. Dazu könnten Kai Havertz und Jamal Musiala diese Positionen spielen.
Für Karl tue es ihm "extrem leid", sagte Nagelsmann. Der Münchner habe sich bei einem "simplen Abschluss" verletzt, "da sind die Tränen geflossen. Für ihn ist es tragisch, auch uns als Mannschaft tut es weh. Ich habe mit ihm nochmal geschrieben, wir werden ihn nicht fallen lassen und sind immer da, wenn er uns braucht."
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