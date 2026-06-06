Lennart Karl verpasst auf bittere Art und Weise die WM. Nach dem Rückschlag meldet sich der Youngster zu Wort. Einem Bericht zufolge zog er sich die Verletzung erst nach dem offiziellen Training zu.

Fußball-Nationalspieler Lennart Karl hat sich nach seinem bitteren WM-Aus mit emotionalen Worten gemeldet. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", schrieb der 18-Jährige bei Instagram, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen."

Der Shootingstar vom FC Bayern München hatte vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20:30 Uhr MESZ im Liveticker) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.

Wie die "Bild" berichtet, passierte das Missgeschick jedoch nicht während des Abschlusstrainings, sondern erst nach der Einheit. Demnach übte der Linksfuß wie andere Nationalspieler noch Abschlüsse, beim letzten Schuss soll er sofort ein Zwicken in den Adduktoren gespürt haben.

Noch auf dem Platz seien Tränen geflossen, Antonio Rüdiger habe den geknickten Karl in die Kabine begleitet. Dass Spieler nach der offiziellen Einheit noch weiter üben, sei nicht ungewöhnlich. So hätte eine andere Gruppe Flanken geübt.