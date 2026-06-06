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DFB-Team - Lennart Karl meldet sich nach WM-Aus: "Tut unbeschreiblich weh" - Bericht über neue Details
Veröffentlicht:von SID, ran.de
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Lennart Karl verpasst auf bittere Art und Weise die WM. Nach dem Rückschlag meldet sich der Youngster zu Wort. Einem Bericht zufolge zog er sich die Verletzung erst nach dem offiziellen Training zu.
Fußball-Nationalspieler Lennart Karl hat sich nach seinem bitteren WM-Aus mit emotionalen Worten gemeldet. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll", schrieb der 18-Jährige bei Instagram, "aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen."
Der Shootingstar vom FC Bayern München hatte vor dem letzten Test gegen die USA am Samstag (20:30 Uhr MESZ im Liveticker) in Chicago einen Muskelbündelriss erlitten und verpasst dadurch seine erste Weltmeisterschaft.
Wie die "Bild" berichtet, passierte das Missgeschick jedoch nicht während des Abschlusstrainings, sondern erst nach der Einheit. Demnach übte der Linksfuß wie andere Nationalspieler noch Abschlüsse, beim letzten Schuss soll er sofort ein Zwicken in den Adduktoren gespürt haben.
Noch auf dem Platz seien Tränen geflossen, Antonio Rüdiger habe den geknickten Karl in die Kabine begleitet. Dass Spieler nach der offiziellen Einheit noch weiter üben, sei nicht ungewöhnlich. So hätte eine andere Gruppe Flanken geübt.
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Karl über WM-Aus: "Verletzung zum unglücklichsten Zeitpunkt"
Für Karl rückt Assan Ouédraogo von RB Leipzig ins Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Er habe "alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt", schrieb Karl weiter. Karl hatte sich seine Nominierung mit einer starken Debütsaison bei den Bayern und guten Auftritten bei seinem DFB-Debüt im März verdient.
Karl wird aus der Heimat mitfiebern: "Ich wünsche meinem Team maximalen Erfolg und unterstütze sie natürlich auch jede Minute." Seinen Beitrag, der ein Foto von ihm beinhaltete, auf dem er sichtlich platt auf dem Rasen liegt, schloss er mit: "Komme stärker zurück, versprochen."
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