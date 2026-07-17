Spanien vs. Argentinien: WM-Finale 2026 im Livestream, Free-TV und Liveticker

ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 markiert den krönenden Abschluss der bisher größten Weltmeisterschaft.

Wann ist das WM-Finale 2026 deutscher Zeit? Für Fans in Deutschland bedeutet das Finale einen spannenden Abend vor dem Bildschirm. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, den 19. Juli 2026, um 21:00 Uhr deutscher Zeit. Wer keine Sekunde der Entscheidung verpassen will, sollte sich diesen Termin bereits fest im Kalender markieren.

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WM-Finale 2026: Wer trifft auf wen? Spanien vs. Argentinien

Wo wird das Finale übertragen? Das WM-Finale 2026 ist ein absolutes Top-Ereignis, das für alle Fans frei empfangbar ist. In Deutschland wird das Endspiel live im ZDF übertragen und du kannst es kostenlos im Joyn-Livestream verfolgen

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Bald verfügbar Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Link kopieren Teilen

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Halbzeitshow zum Finale: Spektakel mit Konfliktpotenzial Zum ersten Mal in der Geschichte einer FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wird es beim Endspiel eine Halbzeitshow nach dem Vorbild des Super Bowls geben. Die FIFA setzt dabei auf ein Unterhaltungsprogramm, das Fußball, Kultur und soziale Verantwortung vereint. Inszeniert von Coldplay-Sänger Chris Martin werden internationale Musik-Superstars wie Madonna, Shakira und BTS das MetLife Stadium in eine Bühne verwandeln. Die Idee einer Halbzeitshow ist umstritten: In den offiziellen Fußballregeln ist festgelegt, dass den Spielern eine Pause von maximal 15 Minuten zusteht. Dass diese Vorgabe gedehnt werden kann, zeigte sich bereits bei der Copa América 2024 und der Klub-WM 2025, als die Pausen auf 25 Minuten ausgeweitet wurden, um Platz für Auftritte (wie den von Shakira) zu schaffen. Kritiker, darunter der kolumbianische Nationaltrainer Néstor Lorenzo, warnen eindringlich: "Das kann Auswirkungen auf die Spieler haben. Sie könnten abkühlen, wodurch die Verletzungsanfälligkeit steigt." Ob die FIFA die Regel für das WM-Finale 2026 erneut beugen wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild

Alle Infos zur Halbzeitshow zum großen WM-Finale

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Wie viel kosten die Tickets für das WM-Finale 2026? Die Ticketstruktur für die WM 2026 ist dynamisch. Die FIFA hat für alle 104 Spiele des Turniers – inklusive des Finales – eine spezielle "Basisrang"-Kategorie eingeführt. Diese Tickets waren zum Festpreis von 60 US-Dollar erhältlich. Für alle weiteren Ticketkategorien setzt die FIFA auf ein klassisches Preismodell mit verschiedenen Stufen. Da die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches übersteigt, sind die regulären Tickets für das Finale im MetLife Stadium bereits seit langem extrem begehrt und in den höheren Kategorien deutlich preisintensiver als die Einstiegskarte.

Der Austragungsort: New-York-New-Jersey-Stadion Das New-York-New-Jersey-Stadion (MetLife Stadium) in East Rutherford ist die würdige Bühne für das Finale. Mit einer Kapazität von 82.500 Plätzen bietet das Stadion eine beeindruckende Kulisse, die bereits bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre WM-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde Auch interessant: WM 2026: Spiel um Platz 3 - auf wen trifft Frankreich?

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