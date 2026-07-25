Hansa Rostock: Testspiel gegen Watford - 7.000 Fans reisen nach England

Tausende Fans von Hansa Rostock begleiten den Drittligisten zum Testspiel gegen den FC Watford nach England.

Der Drittligist Hansa Rostock wurde zu einem Testspiel beim englischen Zweitligisten FC Watford von tausenden Fans begleitet.

Laut "Bild" traten zirka 7.000 Hansa-Anhänger den Weg auf die Insel an und verwandelten das Stadion zu einer Party-Zone.

"So viele Auswärtsfans hatten wir noch nie in Watford. Die Massen sind überwältigend", wird eine Anwohnerin des Stadions im Bericht zitiert.