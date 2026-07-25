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Hansa Rostock: Testspiel gegen Watford - 7.000 Fans reisen nach England
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:28 Min
Tausende Fans von Hansa Rostock begleiten den Drittligisten zum Testspiel gegen den FC Watford nach England.
Der Drittligist Hansa Rostock wurde zu einem Testspiel beim englischen Zweitligisten FC Watford von tausenden Fans begleitet.
Laut "Bild" traten zirka 7.000 Hansa-Anhänger den Weg auf die Insel an und verwandelten das Stadion zu einer Party-Zone.
"So viele Auswärtsfans hatten wir noch nie in Watford. Die Massen sind überwältigend", wird eine Anwohnerin des Stadions im Bericht zitiert.
Feierstimmung trotz Niederlage
Auch die Spieler von Hansa waren von der Reisefreudigkeit der Anhänger beeindruckt. "Das war absoluter Wahnsinn. Als wir zum Aufwärmen herauskamen, das war schon absolut Gänsehaut. Wir können uns nur von ganzem Herzen bedanken, dass sie uns so unterstützen", sagte Stürmer Andreas Voglsammer.
Weit über den Schlusspfiff hinaus feierten und sangen die mitgereisten Hansa-Fans im Stadion an der Vicarage Road.
Aus sportlicher Sicht lief es für den Drittligisten bei den "Hornets" allerdings nicht erfolgreich, Rostock unterlag deutlich mit 0:3 (0:2). Othmane Maamma (7.) und Amin Nabizada (18.) sorgten mit ihren Toren früh für eine Zwei-Tore-Führung der Engländer. In der Nachspielzeit erzielte Nikoloz Chikovani der zweiten Hälfte den dritten Watford-Treffer.
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