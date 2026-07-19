ran Fußball WM 2026: Jürgen Klopp meldet sich zu Gerüchten über Tuchel-Kritik Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp soll auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer folgen. Wie laufen die Verhandlungen mit dem DFB, wann kann es zu einer Einigung kommen und was ist eigentlich mit Red Bull?

Jürgen Klopp wird nach der Entlassung von Julian Nagelsmann der nächste Bundestrainer - das berichten "Sky" und "Bild" übereinstimmend. Die Verhandlungen mit dem 59-Jährigen liefen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren und sind nun laut des Berichts erfolgreich abgeschlossen. Wie ist der aktuelle Stand? Welche Themen müssen noch besprochen werden? ran klärt die wichtigsten Fragen.

"Sky" und "BILD": DFB und Red Bull sind sich einig - Berater dementiert Laut "Sky" gibt es jetzt eine Einigung zwischen allen Parteien. Demnach wird Klopp der neue Bundestrainer und wird am kommenden Freitag in Frankfurt vorgestellt. Wie "Bild" berichtet, gibt der Konzern den 59-Jährigen ohne Gegenforderungen an den DFB frei. Eine Ablöse soll dabei schon länger kein Thema mehr gewesen sein, allerdings wird Klopp Red Bull nun auch nicht mehr als Botschafter oder sportlicher Ratgeber zur Seite stehen. Klopps Berater Marc Kosicke hat die Berichte über eine Einigung gegenüber dem "SID" dementiert. Der DFB teilte auf SID-Anfrage mit: "Der DFB kommentiert den aktuellen Verhandlungsstand mit Jürgen Klopp nicht. Eine finale Entscheidung treffen die zuständigen Gremien."

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Klopp flog vor WM-Finale nach Deutschlad Der Deutsche Fußball-Bund und Jürgen Klopp waren sich nach ihrer ersten Verhandlungsrunde in New York über "Eckpunkte eines potenziellen Vertrages" einig. Darüber informierte der DFB bereits am vergangenen Wochenende. "DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke haben gestern in New York ein erstes intensives Gespräch mit Jürgen Klopp zur möglichen Übernahme des Amtes des Bundestrainers geführt", hieß es darin. "Bei dem konstruktiven Austausch wurde eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages erzielt." Unter der Woche kam es dann in München zu Verhandlungen zwischen den DFB-Bossen und Klopps aktuellem Arbeitgeber Red Bull, um mögliche Ablösemodalitäten zu klären. Doch dabei ist es nicht geblieben. Eigentlich ist Klopp aktuell als TV-Experte für "Magenta TV" bei der WM in den USA im Einsatz. Vor dem Finale war der 59-Jährige laut "Sky" aber für Verhandlungen noch einmal in Deutschland.

Demnach sei er in den vergangenen Tagen zwischen den USA und seiner Heimat gependelt, um "wesentliche Details zu klären". Beim WM-Finale am Sonntagabend in New York ist er dann wieder vor Ort im Einsatz. Am Mittwoch hatte Neuendorf die DFB-Gremien über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert. Laut "SID" und "DPA" sei alles weiter "positiv", aber noch kein Vollzug zu vermelden.

Wie viel soll Klopp beim DFB verdienen? Für Klopp soll die Stelle als Bundestrainer laut "Bild" eine "Herzenssache" sein. Deswegen soll das Gehalt für den 59-Jährigen wohl auch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Demnach soll Klopp geringfügig mehr verdienen als Julian Nagelsmann. Der mittlerweile zurückgetretene Ex-Bundestrainer bekam für seinen Job pro Jahr angeblich rund sieben Millionen Euro. Damit würde Klopp zum teuersten Bundestrainer der Historie aufsteigen.

Wie lange soll der Vertrag von Klopp laufen? Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Klopp bis nach der WM 2030 unterschreiben. Der designierte Bundestrainer soll langfristig planen und möchte deswegen wohl sowohl für die EM 2028 als auch für die WM 2030 Sicherheit haben.

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Würde Klopp mit Rudi Völler zusammenarbeiten? Nach dem Aus von Ex-Bundestrainer Nagelsmann hatte Sportdirektor Rudi Völler erklärt, seinen Posten auch weiterhin ausüben zu wollen. Aber könnte sich auch Klopp eine Zusammenarbeit vorstellen? "An mir würde es nicht scheitern", konstatierte der langjährige Liverpool-Coach bereits frühzeitig. "Wenn es so kommen sollte (dass Klopp Bundestrainer wird, Anm.d.Red.), ist es total hilfreich, dass man jemanden da hat, der die Abläufe kennt", so Klopp. "Rudi hat seine Fußball-Erfahrung auf der einen Seite, aber auch die langjährige Tätigkeit im Verband. Womit ich, wenn ich es werden würde, keinerlei Erfahrung habe. Ich habe weder Nationalmannschaft gespielt noch eine trainiert."

Wann wäre Klopps erstes Länderspiel? Das nächste internationale Turnier für die deutsche Nationalmannschaft ist die UEFA Nations League. Dort trifft Deutschland als erstes auf die Niederlande. Datiert ist dieses Spiel auf Donnerstag, den 24.09.2026, 20:45 Uhr. In Liga A, Gruppe 2 muss sich das DFB-Team zudem mit Griechenland (27.09., 20:45 Uhr) und Serbien (1.10., 20:45Uhr) messen. Ein vorheriges Testspiel steht zurzeit noch nicht fest.

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Muss Klopp aus seinem Red-Bull-Vertrag raus? Aktuell ist Jürgen Klopp immer noch bei Red Bull als "Global Head of Soccer" angestellt. Diesen Job übernahm er im Januar 2025, sein Vertrag läuft bis 2029. Klopp muss also aus dem Vertrag raus. Laut "Bild "gibt es in diesem jedoch keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel, wohl aber eine mündliche Abmachung mit Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, die für genau diesen Fall greifen soll: Ruft der DFB an, kann Klopp den Energy-Drink-Kosmos verlassen.

Gäbe es eine Ablösesumme für Klopp? Laut "Bild" müsste der DFB für Jürgen Klopp keine Ablösesumme zahlen. Eine solche Zahlung soll wohl kein Thema mehr sein. Auch als Botschafter oder sportlicher Berater soll er dem Konzern wohl nicht erhalten bleiben.

Warum dauert die Entscheidung so lange? Neben des laufenden Vertrags von Klopp bei RB und der Gehaltsspekulationen, gibt es vor allem vertraglich mehrere Stolpersteine, welche die finale Entscheidung verzögern. Denn sowohl der DFB als auch Jürgen Klopp sind an zahlreiche Verträge gebunden. Anwalt Marcel Maybaum weist bei 'ntv sport' darauf hin, dass neben des RB-Vertrags Klopp als Markenbotschafter für unter anderem Adidas, Opel und Erdinger aktiv ist, die mit den kategorienexklusiven Partnerverträgen des DFB, wie Auto, Bier, Finanzdienstleister und Ausrüster kollidieren könnten. Daher müssen sich offenbar die Juristen auf beiden Seiten die vielen Verträge durchlesen um festzulegen, welche Verträge aufgelöst und welche weitergeführt werden könnten.

Wer könnte zu Klopps Trainerteam gehören? Sollte Jürgen Klopp wirklich Nachfolger von Julian Nagelsmann und somit neuer Bundestrainer werden, könnte der 59-Jährige zwei alte Weggefährten mitbringen. Das will die "Bild" erfahren haben. Handeln soll es sich dabei um Pepijn Lijnders und Peter Krawietz. Wie die "Times" berichtet, soll Pepijn Lijnders, langjähriger Co-Trainer von "Kloppo" beim FC Liverpool, "sehr daran interessiert" sein, Teil von Klopps Trainerteam beim DFB zu sein. Der Niederländer war mit einer rund sechsmonatigen Unterbrechung von 2015 bis 2024 die rechte Hand von Klopp in Liverpool. Zuletzt war der 43-Jährige ein Jahr als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City angestellt. Krawietz begleitet Klopp sogar noch länger. Der 54-Jährige war schon zu BVB-Zeiten Co-Trainer von Jürgen Klopp und folgte ihm sowohl zum FC Liverpool als auch zu RB. Dort ist er seit Anfang 2025 als Scout tätig.

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