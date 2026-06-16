Der italienische Traditionsverein AC Mailand hat seine wochenlange Trainersuche beendet. Ruben Amorim hat sich dabei offenbar gegen Oliver Glasner durchgesetzt.

Wie die Rossoneri am Dienstag bekannt gaben, folgt Ruben Amorim auf den im Mai entlassenen Massimiliano Allegri. Der Portugiese setzte sich damit unter anderem gegen Oliver Glasner durch, der ebenfalls beim Serie-A-Klub gehandelt worden war. Dem Vernehmen nach unterschrieb Amorim fünf Monate nach seinem Rauswurf bei Manchester United einen Vertrag bis 2028 - mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Es gibt Ziele, die einen während der gesamten Karriere begleiten, und Trainer des AC Mailand zu werden, war schon immer eines meiner Ziele", sagte Amorim. "Ich weiß genau, was dieser Verein bedeutet: Geschichte, Prestige und eine außergewöhnliche Fangemeinde auf der ganzen Welt. Es ist eine Herausforderung, die ich mit Stolz und Begeisterung annehme, wohlwissend, wofür diese Farben stehen."

Nach Platz fünf und dem verpassten Einzug in die Champions League soll der 41-Jährige Milan zurück in die Erfolgsspur führen. Nachdem der Verein seine komplette sportliche Führung entlassen hatte, ist noch unklar, mit wem gemeinsam er diese Aufgabe angeht.