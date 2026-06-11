WM-Eröffnungsfeier 2026 im Ticker-Protokoll: So lief die Shakira-Show im Aztekenstadion

Am Donnerstagabend begann die Fußball-WM 2026 offiziell. Bei ran könnt ihr die Eröffnungsfeier im Ticker-Protokoll nachlesen.

Der Startschuss zur Fußball-WM 2026 fällt am Donnerstagabend ab 21:00 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Joyn-Livestream).

Schon davor gibt es ab 19:30 Uhr im Aztekenstadion von Mexiko City die offizielle Eröffnungsfeier der WM 2026 (im kostenlosen Joyn-Livestream).

Im Rahmen der Eröffnungsfeier in Mexiko City wird Superstar Shakira zusammen mit Burna Boy den WM-Song "Dai Dai" präsentieren. Die FIFA setzt bei der Eröffnungsfeier in Mexiko auf eine Ansammlung an internationalen und einheimischen Künstlern.

In weiterer Folge wird es auch noch Eröffnungsfeiern in Toronto (Kanada) am 12. Juni um 19:30 Uhr und Los Angeles (USA) am 13. Juni um 1:30 Uhr geben.

Bei ran könnt ihr die Eröffnungsfeier vor dem ersten WM-Spiel in Mexiko City im Liveticker mitverfolgen.