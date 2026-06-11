DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..."

Deutschlands Auftaktspiel bei der WM 2026 am Sonntag gegen Curacao wird vom marokkanischen Unparteiischen Jalal Jayed geleitet.

Der international eher unerfahrene Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko leitet den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (ab 19:00 MESZ im Livestream auf Joyn) in Houston gegen Endrunden-Neuling Curacao. Das gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt.

Unterstützt wird der 39 Jahre alte Jayed von seinen Landsleuten Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad an den Seitenlinien.

Als Vierter Offizieller ist der Südafrikaner Abongile Tom im Einsatz. Die Video-Assistenten gab der Weltverband nicht bekannt.

Jayed steht seit 2019 auf der Schiedsrichter-Liste der FIFA. In seiner Vita stehen insgesamt vier Einsätze beim Afrika-Cup, darunter das Spiel um Platz drei beim Turnier im vergangenen Jahr. Dazu pfiff er vier Spiele bei der U20-WM 2025.