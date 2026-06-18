WM 2026 - Remis gegen Südafrika: Schicks Tschechen droht das Aus

ran Fußball WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel Videoclip • 01:11 Min Link kopieren Teilen

Patrik Schick steht mit Tschechien vor dem WM-Aus - auch weil der Stürmer selbst erneut unglücklich agiert.

Patrik Schick trottete mit hängendem Kopf über den Rasen, der Schock nach dem späten WM-Dämpfer seiner Tschechen gegen Südafrika saß tief. Überraschend früh droht dem Team des Leverkuseners das WM-Aus - auch weil der Topstar nicht liefert. Wie schon zum Auftakt gegen Südkorea blieb Schick blass, agierte bei seinen zwei Torchancen unglücklich. So reichte es letztlich nur zu einem 1:1 (1:0) gegen "Bafana-Bafana". Damit brauchen die Tschechen zum Gruppenabschluss gegen Gastgeber Mexiko wohl zwingend einen Sieg. Dasselbe gilt für die Südafrikaner, die parallel am 24. Juni gegen Südkorea antreten. Unter der Leitung der erst zweiten WM-Schiedsrichterin Tori Penso brachte Michal Sadilek (6.) Tschechien ganz früh in Führung, doch Teboho Mokoena (83., Handelfmeter) schlug in Atlanta spät zurück.

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WM 2026: Starker Start der Tschechen "Am Anfang haben wir guten Fußball gespielt. Aber nach dem Tor sind wir von unserem Weg abgekommen, haben den Gegner ins Spiel kommen lassen. Wir waren zu passiv", haderte Hoffenheims Adam Hlozek: "Es ist noch nicht das Ende für uns. Drei Punkte hätten uns aber natürlich sehr geholfen, jetzt wird es gegen Mexiko sehr schwierig. Aber wir werden weiter kämpfen." Die Amerikanerin Penso trat derweil in die Fußstapfen der Französin Stéphanie Frappart, die vor vier Jahren in Katar mit ihrem Einsatz beim Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica (4:2) als Pionierin Geschichte geschrieben hatte. Penso hatte mit dem Gruppenspiel keine Probleme, zeigte eine sehr souveräne Leistung und entschied beim Handspiel von Pavel Sulc sofort auf Strafstoß. Die Tschechen hofften nach dem 1:2 gegen Südkorea auf einen stärkeren Schick. Der Starspieler hatte zum Auftakt nur elf Ballkontakte und blieb ohne Schuss aufs Tor, wurde nach 63 Minuten völlig frustriert ausgewechselt. Trotz der Kritik aus der Heimat schenkten ihm die Mitspieler das volle Vertrauen. "Wir müssen ihn einfach in die bestmöglichen Positionen bringen und ihm helfen", sagte Kapitän Ladislav Krejci. Das Team brauche die "Fähigkeiten" des Leverkuseners.

WM 2026: Ein Spiel auf Augenhöhe Und tatsächlich kam Schick nach nur 45 Sekunden schon frei am Fünfer zum Kopfball, doch der Abschluss missglückte vollkommen. Tschechien drückte gleich aufs Tempo, überrannte den Außenseiter in der Anfangsphase. Sadilek belohnte den Blitzstart nach einem schnellen Einwurf und perfekter direkter Ablage von Alexandr Sojka. Erst nach rund einer Viertelstunde bekam Bafana-Bafana den Angriffswirbel der Europäer besser in den Griff. Es entwickelte sich nun ein Spiel auf Augenhöhe - allerdings auf überschaubarem Niveau. Gefahr vor den Toren entstand bis zur Halbzeit kaum. Nach dem Seitenwechsel drängten die Tschechen auf eine schnelle Vorentscheidung, doch Lukas Cerv (47.) und erneut Schick (48.) vergaben gute Gelegenheiten. Erneut endete die Druckphase aber im Eiltempo. Südafrika mühte sich, doch es fehlten gänzlich die Mittel im Offensivspiel. Der harmlose Kopfball von Evidence Makgopa war nach 74 Minuten der erste Schuss überhaupt auf das Tor des Ex-Leverkuseners Matej Kovar. Ein Elfmeter musste schließlich helfen.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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