WM 2026
WM-Finale 2026: Mikel Merino äfft Donald Trump auf dem Podium nach
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026-Highlights: Spanien krönt sich zum Weltmeister
Videoclip • 02:12 Min
Was für die spanischen Spieler ein Moment der Ewigkeit ist, ist für Präsident Donald Trump nur eine weitere Option der Selbstdarstellung. Auf dem WM-Siegerfoto 2026 der Spanier drängt sich Trump förmlich mit ins Bild.
US-Präsident Donald Trump hat sich auf dem Siegerfoto der spanischen Fußball-Weltmeister verewigt.
Der 80-Jährige blieb bei der Siegerehrung auf dem Podest stehen, nachdem er gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino Spaniens Kapitän Rodri den Goldpokal übergeben hatte. Im goldenen Konfettiregen schaute Trump dem Treiben einen Moment lang zu, ehe er mit Infantino die Bühne verließ.
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
WM 2026: Trump mit nächstem Skandal-Statement
Zusammen hatten sie nach dem spanischen 1:0 (0:0) nach Verlängerung über Titelverteidiger Argentinien im Finale der XXL-WM den Rasen betreten, um bei der Zeremonie im MetLife Stadium von East Rutherford die Preise zu vergeben. Begleitet wurde Trump von Pfiffen. Im 104. und letzten Spiel des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada war er zum ersten Mal in einem Stadion aufgetaucht. In seiner Loge saß er zwischen Ehefrau Melania und Infantino.
Auch wenn er die Stadien über sechs Wochen gemieden hatte, durch den Skandal um die zurückgenommene Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun war Trump lange präsent gewesen. Er hatte Infantino angerufen und um die Annullierung der Roten Karte gebeten. Die Disziplinarkommission des Weltverbands FIFA setzte die Sperre tatsächlich zur Bewährung aus. Es folgte ein Sturm der Entrüstung, Balogun kam im Achtelfinale gegen Belgien zum Einsatz, doch die USA verloren das Spiel deutlich (1:4).
Bereits zwei Tage vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien hatte Trump im Trump Tower in New York seine Sicht auf die Fußball-WM verbreitet. "Ich dachte, wir seien kein Fußball-Land. Es stellte sich heraus, dass wir eines sind. Ich glaube, das wird so bleiben", sagte Trump und sprach direkt die nächste Bewerbung für das Großereignis aus. "Diese WM war so erfolgreich, dass wir die USA einfach noch einmal auswählen sollten", sagte er: "Dieses Mal lassen wir Mexiko und Kanada außen vor."
Mikel Merino äfft Trump-Tanz nach
Die Bühne rund um die Feierlichkeiten des Weltpokals ließ sich Trump natürlich nicht nehmen. Doch er war nicht nur anwesend, er drängte sich förmlich auf.
Jeder zweite Spieler der Spanier bekam von Trump höchstpersönlich die goldene Medaille umgehangen. Den Spaniern war jedoch anzumerken, was sie von dieser Geste hielten. Insbesondere Stürmer Borja Iglesias bedachte Trump mit einem Blick und einem Handschlag, die kürzer kaum hätten sein können.
Momente vor dem Hochstemmen des WM-Pokals sorgte Mittelfeldspieler Mikel Merino für den "Höhepunkt". Als Trump die Feier der Spanier erneut verzögerte, indem er langsam durchs Bild ging und erneut gratulierte, äffte Merino den typischen Trump-Tanz nach.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr WM-News
WM
Klopp: Keine DFB-Einigung - aber wichtige Hürde genommen
WM
Meistverkauftes Adidas-Trikot: DFB-Team abgeschlagen
WM
Rot im WM-Finale: Fernandez schon dritter Argentinier
WM
WM-Tooscorer: Mbappe verdrängt Messi von Platz 1
WM
Kommentar: Die Argentinier sind ganz schlechte Verlierer
WM
Messi-Rücktritt? Was dafür und dagegen spricht