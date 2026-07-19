ran Fußball WM 2026 - Fans über Halftime-Show: "Immerhin nicht Grönemeyer" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Spanien ist im Fußball-Himmel! Die Iberer haben sich im WM-Finale in der Verlängerung gegen Argentinien durchgesetzt. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

Die spanische Nationalmannschaft hat sich am Sonntagabend durch einen 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen Argentinien zum verdienten Weltmeister 2026 gekürt. Joker Ferran Torres wurde mit seinem erlösenden Tor in der 106. Minute zum großen Held aufseiten der Iberer, die nun zum zweiten Mal nach 2010 Weltmeister sind. WM 2026: Spanien holt sich den Titel - Joker Ferran Torres wird zum Held gegen Argentinien Die internationale Presse würdigt den spanischen Erfolg bei der WM 2026 entsprechend. ran zeigt die internationalen Pressestimmen

SPANIEN Marca: "Wieder die Könige der Welt! Spanien hat nicht nur ein Finale gewonnen. Es hat eine Art zu spielen beschützt. Es hat den Fußball gerettet." Mundo Deportivo: "Weltmeister! Spanien stickt sich den zweiten Stern auf die Brust. Sie haben Argentinien in einem harten und umkämpften Spiel bezwungen, das bis zum Schluss spannend blieb." El Pais: "Ferran Torres ist bereits eine ewige Figur in der Geschichte dieser spanischen Nationalmannschaft. Wieder Champions." AS: "Wie beim ersten Mal. (...) Ein Finale mit Verlängerung, das unser Herz zum Hüpfen brachte, als Ferran Torres in der 106. Minute ein Tor erzielte, das uns erneut zum Ruhm führt. Es war schön, es war gerecht."

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ARGENTINIEN Clarín: "Das Team von de la Fuente war eindeutig überlegen. Vielleicht war es Lionel Messis Abschied. Danke, Leo!" Olé: "Spanien, der verdiente Weltmeister. Argentinien gab alles und unterlag erst nach großem Kampf. Danke an eine legendäre Mannschaft." La Nación: "Das Ende eines Traums. Argentinien hielt so lange wie möglich dagegen, doch Spanien erzielte in der Verlängerung den Treffer, der ihnen den Weltmeistertitel bescherte." TyC Sports: "Argentinien kämpfte bis zum Schluss, doch Spanien ist Weltmeister 2026. Das war keine gute Leistung." Pagina12: "In Unterzahl kämpften sie aufopferungsvoll, doch für den Ausgleich reichte es nicht."

ENGLAND The Telegraph: "Fußball 1, Verbrecher 0. Es brauchte eine Verlängerung, um dorthin zu gelangen, aber Gott sei Dank hat der Sport gesiegt. Spanien hat die WM gewonnen, und wir alle sind dadurch besser dran. Der Fußball ist dadurch besser dran. Es musste Spanien sein, das dieses Finale gewinnt." The Guardian: "Ferran Torres erzielte das einzige Tor eines zerfahrenen Spiels, das beinahe durch Argentiniens Zerstörungstaktik ruiniert worden wäre – eine Strategie, die sich rächte, als sie nach dem späten Platzverweis gegen Enzo Fernández nach zwei Gelben Karten für die Verlängerung auf zehn Mann reduziert waren." The Sun: "Märchen in New York. Torres' Treffer in der Verlängerung bricht Messi und Co. das Herz nach der dummen Rote Karte von Fernandez. Dankt den Fußballgöttern. Dankt Ferran Torres und Spanien. (...) Argentinien hat letztlich für den Versuch bezahlt, ein Fußballspiel in eine Straßenprügelei zu verwandeln." Daily Mail: "Spanien war das beste Team des Turniers und hat das eindrucksvoll gezeigt, indem sie die Titelverteidiger in New Jersey völlig dominiert haben. Argentinien hat eine der schlechtesten Finalleistungen gezeigt, die wir je gesehen haben."

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FRANKREICH L'Équipe: "Die neuen Könige kommen aus Spanien. Zwei Jahre nach dem Gewinn des EM-Titels bestätigt 'La Roja' ihren Status als beste Mannschaft der Welt. Sie sind das herausragende Team des 21. Jahrhunderts." Le Figaro: "Zugegeben, es war nicht das großartigste Finale der Geschichte. Aber nach einer Mischung aus Spannung und Langeweile steht Spanien an der Weltspitze." Le Parisien: "Spanien erobert die Welt, und die Welt liegt ihnen zu Füßen. Diesen Spaniern, die den Ball so geschickt zirkulieren lassen, dass sie ihre Gegner zur Verzweiflung bringen. Argentinien bringt trotz Messi nur einen einzigen Torschuss zustande."

ÖSTERREICH Kronen Zeitung: "Zweiter Stern perfekt: Spanien ist Weltmeister!" oe24.at: "1:0 - Spanien stößt Messi vom Fußball-Thron."

SCHWEIZ Blick: "Joker-Tor ins Glück – Spanien ist Weltmeister. Am Ende der längsten Weltmeisterschaft aller Zeiten holt sich Spanien den WM-Pokal. Dies nach einem echten Geduldsspiel" Tagesanzeiger: "Spanien ist Weltmeister – Argentiniens Destruktivismus wird bestraft." Aargauer Zeitung: "Ein Tor macht den Unterschied: Spanien krönt sich gegen Argentinien zum zweiten Mal zum Weltmeister." Neue Zürcher Zeitung: "Spanien ist der verdiente, logische Weltmeister – der argentinische Minimalismus wird in einem denkwürdigen WM-Final spät bestraft."

USA USA Today: "Dass Spanien gewinnt, fühlt sich einfach richtig an. Eine neue Dynastie wurde im WM-Finale gekrönt."

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