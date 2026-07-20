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WM 2026: Schwere Randale bei WM-Party in Buenos Aires - Polizei rückt mit Großaufgebot an
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Pedris Vater-Sohn-Tradition nach einem Sieg
Videoclip • 01:04 Min
Der Frust über die Niederlage im WM-Finale schlägt in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires in schwere Krawalle um. Die Polizei reagiert mit einem Großaufgebot und Tränengas.
Die Niederlage im WM-Finale gegen Spanien hat in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires zu chaotischen und dramatischen Szenen geführt.
Berichten zufolge kam es binnen kürzester Zeit zu schweren Ausschreitungen und Krawallen, von regelrechten Straßenschlachten war die Rede. Zuvor hatten sich Tausende Menschen rund um den Obelisken im Stadtzentrum versammelt - mit dem Ziel, eine Partynacht zu feiern.
Doch nach der Niederlage herrschten Frust und Wut. Laut örtlichen Medienberichten attackierten aggressive Massen die Einsatzkräfte vor Ort mit Flaschen und Steinen, die Polizei reagierte mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen.
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Mehr als ein Dutzend Menschen festgenommen
Dabei kamen unter anderem berittene Staffeln, Spezialeinheiten auf Motorrädern und schweres Gerät zum Einsatz. Etwa 15 Menschen seien den Berichten zufolge festgenommen worden.
Beim Finale vor den Toren von New York hatte der Titelverteidiger zuvor nach Verlängerung mit 0:1 verloren. Auch im MetLife Stadium kam es danach zu unschönen Szenen, als sich mehrere Spieler ein Handgemenge lieferten.
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