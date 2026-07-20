Der Frust über die Niederlage im WM-Finale schlägt in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires in schwere Krawalle um. Die Polizei reagiert mit einem Großaufgebot und Tränengas.

Die Niederlage im WM-Finale gegen Spanien hat in Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires zu chaotischen und dramatischen Szenen geführt.

Berichten zufolge kam es binnen kürzester Zeit zu schweren Ausschreitungen und Krawallen, von regelrechten Straßenschlachten war die Rede. Zuvor hatten sich Tausende Menschen rund um den Obelisken im Stadtzentrum versammelt - mit dem Ziel, eine Partynacht zu feiern.

Doch nach der Niederlage herrschten Frust und Wut. Laut örtlichen Medienberichten attackierten aggressive Massen die Einsatzkräfte vor Ort mit Flaschen und Steinen, die Polizei reagierte mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen.