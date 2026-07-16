Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

WM-Finale 2026: Welcher Schiedsrichter pfeift das Spiel zwischen Spanien und Argentinien?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM2026: Laura Abla feiert Spaniens Finaleinzug mit Frankreich-Stichelei

Videoclip • 01:08 Min

Die WM steuert auf ihren absoluten Höhepunkt zu. Das große Finale in New York! Doch wer pfeift das wohl wichtigste Spiel des Jahres?

Nicht nur für die Spieler und Trainer jeder teilnehmenden Nation ist das WM-Finale eines der größten Spiele der Karriere.

Auch für Schiedsrichter ist die Partie ein absoluter Höhepunkt! Doch wer pfeift das Spiel in diesem Jahr?

Weil Argentinien den Spaniern ins Endspiel folgte, kommen Schiedsrichter aus Europa und Südamerika nicht infrage, um eine Bevorzugung aufgrund der Kontinentalzugehörigkeit zu verhindern.

Laut verschiedenen Medienberichten hat deshalb wohl Alireza Faghani eine große Chance auf das Finale. Der Iraner pfeift für den australischen Verband und kam bei dieser WM bereits in drei Partien zum Einsatz.

Eine endgültige Entscheidung wird die FIFA allerdings erst zwei bis drei Tage vor dem Endspiel in New York fällen.

Die nächsten Sport-Livestreams

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 12. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    270 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 12. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    270 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE NXT im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    100 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Was ist mit den deutschen Schiedsrichtern?

Nicht mehr mit dabei ist Felix Zwayer. Der DFB-Schiedsrichter ist bereits abgereist. Das bestätigte der Verband.

Hoffnungen darf sich indes Bastian Dankert machen. Der 46-Jährige weilt noch in den USA und könnte als Videoschiedsrichter zum Einsatz kommen.

Auch interessant: WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll Überlänge haben - Klub-WM als Vorbild

Mehr WM-News