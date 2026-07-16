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WM 2026: Halbzeit-Show im Finale soll wohl Überlänge haben - Klub-WM dient als Vorbild
Aktualisiert:von ran.de
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Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
Das WM-Finale wird ziemlich sicher länger dauern. Was aber weniger am Spiel liegen muss. Sondern vielmehr an der Halftime-Show. Berichten zufolge könnte die Halbzeit auf bis zu 30 Minuten ausgedehnt werden.
Bei der WM 2026 haben die Spiele auch ohne Verlängerung und Elfmeterschießen Überlänge. Das liegt besonders an der verpflichtenden Trinkpause in jeder Spielhälfte. So vergehen inklusive Halbzeit gut und gerne zwei Stunden zwischen An- und Abpfiff.
Beim WM-Finale in New York/New Jersey am Sonntag (ab 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) ist die schon garantiert. Denn erstmals in der Turnier-Geschichte steigt – in Anlehnung an US-Sport-Events wie den Super Bowl – in der Halbzeit eine Halftime-Show. Superstars wie Shakira, Madonna, Justin Bieber und die Boygroup BTS werden auftreten.
Und das dauert natürlich seine Zeit. Elf Minuten veranschlagt die FIFA für die Musik-Acts. Zwar sind die US-Amerikaner darin geübt, Equipments wegen solcher Events in Windeseile aufzufahren und wieder abzubauen. Doch dass die Halbzeit – wie in den offiziellen Fußballregeln unter Punkt 7.2 festgeschrieben – nur 15 Minuten dauern wird, erscheint angesichts der Halftime-Show völlig utopisch.
Für Änderungen an dieser Pause ist eigentlich die Erlaubnis des Schiedsrichters erforderlich – dabei geht es wohl vor allem um unvorhersehbare äußere Einflüsse wie Unwetter. Doch in diesem Fall dürfte die Ansage von weiter oben kommen – aus der FIFA-Zentrale.
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Halftime-Show beim WM-Finale: Pause dauert wohl zwischen 20 und 30 Minuten
So schreiben mehrere Medien, dass von einer bis zu halbstündigen Halbzeit die Rede sei. "The Times" titelt etwa, die Pause des WM-Finales werde 30 Minuten dauern. Von der "BBC" ist zu hören, Quellen innerhalb der FIFA würden auf eine Pause von 20 Minuten hindeuten.
Allerdings soll auch eine Option zunächst die reguläre 15-minütige Halbzeit und anschließend die elf Minuten dauernde Halftime-Show vorsehen.
Nach Informationen von "The Athletic" wird eine Pause von rund 20 Minuten anvisiert. Eine offizielle Mitteilung der FIFA steht am Mittag des zweiten Halbfinal-Tags noch aus.
Während die klassische Weltmeisterschaft mit der Halftime-Show am Sonntag Neuland betreten wird, präsentierte die FIFA beim Finale der Klub-WM im vergangenen Jahr bereits einen Pausen-Auftritt diverser Stars. Damals mischten J Balvin, Doja Cat und Tems sowie Special Guest Emmanuel Kelly dasselbe Stadion auf. Die Show dauerte rund 24 Minuten, fand jedoch auf einer Bühne auf der Tribüne statt.
Fans von American Football kennen die längeren Pausen im großen Finale bereits seit vielen Jahren. Während die klassische Halbzeit in der NFL zwölf bis 13 Minuten dauert, vergeht beim Super Bowl mehr als doppelt so viel Zeit zwischen dem Ende der ersten Hälfte und dem Kickoff zur zweiten Hälfte.
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