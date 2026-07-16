Das WM-Finale wird ziemlich sicher länger dauern. Was aber weniger am Spiel liegen muss. Sondern vielmehr an der Halftime-Show. Berichten zufolge könnte die Halbzeit auf bis zu 30 Minuten ausgedehnt werden.

Bei der WM 2026 haben die Spiele auch ohne Verlängerung und Elfmeterschießen Überlänge. Das liegt besonders an der verpflichtenden Trinkpause in jeder Spielhälfte. So vergehen inklusive Halbzeit gut und gerne zwei Stunden zwischen An- und Abpfiff.

Beim WM-Finale in New York/New Jersey am Sonntag (ab 21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) ist die schon garantiert. Denn erstmals in der Turnier-Geschichte steigt – in Anlehnung an US-Sport-Events wie den Super Bowl – in der Halbzeit eine Halftime-Show. Superstars wie Shakira, Madonna, Justin Bieber und die Boygroup BTS werden auftreten.

Und das dauert natürlich seine Zeit. Elf Minuten veranschlagt die FIFA für die Musik-Acts. Zwar sind die US-Amerikaner darin geübt, Equipments wegen solcher Events in Windeseile aufzufahren und wieder abzubauen. Doch dass die Halbzeit – wie in den offiziellen Fußballregeln unter Punkt 7.2 festgeschrieben – nur 15 Minuten dauern wird, erscheint angesichts der Halftime-Show völlig utopisch.

Für Änderungen an dieser Pause ist eigentlich die Erlaubnis des Schiedsrichters erforderlich – dabei geht es wohl vor allem um unvorhersehbare äußere Einflüsse wie Unwetter. Doch in diesem Fall dürfte die Ansage von weiter oben kommen – aus der FIFA-Zentrale.