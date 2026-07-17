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WM 2026: Das Spiel um den dritten Platz muss abgeschafft werden - ein Kommentar
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
ran Fußball
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Videoclip • 03:36 Min
Es geht um nichts, die Spieler sind enttäuscht und frustriert: Die FIFA sollte es wie die UEFA machen und das "kleine Finale" endlich streichen.
Ja, ein Spiel um den dritten Platz bei einer Fußball-Weltmeisterschaft kann zweifellos auch schön sein. Ein Beispiel dafür ist das "kleine Finale" bei der WM 2006. Die deutsche Mannschaft, die für das "Sommermärchen" gesorgt hatte, traf auf Portugal und verabschiedete sich mit einem 3:1-Sieg von den euphorisierten Fans beim Heim-Turnier.
Eine solche Konstellation gibt es aber fast nie. Fast immer treffen zwei tief enttäuschte und frustrierte Teams aufeinander. Die Spieler wären am liebsten längst in den Urlaub geflogen, stattdessen steht ein letzter, völlig unbedeutender Kick um die "Goldene Ananas" an.
So auch bei der aktuellen Weltmeisterschaft. Sowohl Frankreich als auch England kassierten im Halbfinale bittere Niederlagen. Nun am Samstag (23:00 Uhr im Liveticker) noch ein weiteres Spiel bestreiten zu müssen, dürfte für viele Stars beider Teams der Höchststrafe gleichkommen.
Weitere Tage müssen bei mieser Stimmung im Hotel verbracht werden. Ein weiteres Pflichtspiel steht an, nachdem viele der Akteure in dieser Saison – einschließlich der Klub-WM im vergangenen Sommer – bereits rund 70 Spiele absolviert haben.
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Die UEFA strich das "kleine Finale" vor mehr als 40 Jahren
Auch in der Aufmerksamkeit der Fans steht die Partie natürlich komplett im Schatten des großen Finales am Tag darauf.
Die UEFA hat die Sinnlosigkeit des Spiels um den dritten Platz längst erkannt und das "kleine Finale" nach der Europameisterschaft 1980 abgeschafft.
Die FIFA sollte ebenfalls ein Einsehen haben und das Spiel um Platz drei streichen. Die Chance dafür dürfte allerdings verschwindend gering sein. Schließlich hat der Weltverband die WM gerade erst auf 48 Mannschaften ausgeweitet, um noch mehr Spiele vermarkten zu können.
Deshalb werden wohl nicht nur am Samstag, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei den kommenden Weltmeisterschaften zwei tief enttäuschte Teams in einem völlig überflüssigen Spiel aufeinandertreffen.
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