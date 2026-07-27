Nach der Attacke von Roberto Ayala gegen Dani Olmo geht die Auseinandersetzung auch abseits des Platzes weiter.

Der spanische Fußball-Weltmeister Dani Olmo hat die Entschuldigung des argentinischen Co-Trainers Roberto Ayala für sein Fehlverhalten nach dem WM-Finale brüskiert zurückgewiesen.

"Wer sich zwar entschuldigt, aber einen Schlag damit rechtfertigt, dass dieser eine Reaktion auf eine Bemerkung gewesen sei, der meint es sicher nicht ernst – denn er lügt", sagte Olmo der Zeitung "Diari de Terrassa" und ergänzte: "Ich habe nichts zu ihm gesagt, also muss er sich auch nicht entschuldigen. Was uns wirklich ausmacht, ist nicht der Fehler, sondern der Mut, ihn mit Demut, Ehrlichkeit und Würde einzugestehen."

Fernsehbilder zeigen, wie Ayala nach dem Endspiel in East Rutherford den früheren Leipziger körperlich attackierte. Der frühere Nationalspieler entschuldigte sich daraufhin und erklärte, er habe auf eine Äußerung Olmos reagiert. Dieser zeigte dafür wenig Verständnis.