WM 2026: Verweigerte Einreise für Partey - Ghanas Regierung protestiert

ran Fußball WM 2026: Neymar mietet Luxus-Villa für Familie und Freunde Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Die ghanaische Regierung hat gegen die nach Kanada verweigerte Einreise des Nationalspielers Thomas Partey Protest eingelegt. In einer Erklärung hieß es, dass die Regierung "äußert starke Vorbehalte" habe "angesichts der willkürlichen und äußerst ungerechten Entscheidung Kanadas, einen Antrag auf befristete Aufenthaltsgenehmigung" für ihren Spieler abzulehnen. Man betreibe nun "aktive diplomatische Bemühungen" gegenüber kanadischen Vertretern und hoffe, die Entscheidung rückgängig machen zu können.

"Die Entscheidung beruht offenbar auf einem im Vereinigten Königreich anhängigen Strafverfahren, das bislang weder zu einer Verurteilung noch zu einer gerichtlichen Feststellung der Schuld geführt hat", teilte die Regierung mit, die am 11. Juni eine offizielle Protestnotiz an das kanadische Außenministerium übermittelte. Partey, der am 18. Juni in Toronto mit seiner Mannschaft gegen Panama in die WM starten sollte (um 1 Uhr im Liveticker), war im Juli 2025 in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt worden war. Der Mittelfeldspieler des FC Villarreal bestreitet die Vorwürfe. "Die Regierung von Ghana bekräftigt den grundlegenden Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung, einen Eckpfeiler der Gerechtigkeit", hieß es weiter: "Ghana respektiert zwar das souveräne Recht Kanadas, seine Einwanderungsgesetze durchzusetzen, ist jedoch der Ansicht, dass die Heranziehung unbewiesener Vorwürfe ohne gerichtliche Entscheidung grundlegende Fragen hinsichtlich Fairness und Verhältnismäßigkeit aufwirft." Man werde "alle verfügbaren Rechtsmittel prüfen und ausschöpfen, um eine umfassende und faire Prüfung aller Sachverhalte sicherzustellen".

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