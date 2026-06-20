WM 2026: Achraf Hakimi bei Marokko-Sieg in Foxborough ausgepfiffen

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Achraf Hakimi wurde beim 1:0-Sieg Marokkos gegen Schottland in Foxborough ausgepfiffen. Grund dafür sind schwere Vorwürfe aus der Heimat.

Marokkos Kapitän Achraf Hakimi scheinen die schweren Anschuldigungen aus Frankreich bei der WM offenbar nicht weiter zu beschäftigen. "Er war in der Kabine präsent, fokussiert und entschlossen, eine große Leistung zu bringen. Das hat er getan, und deshalb gibt es nichts weiter zu sagen. Wir stehen hinter ihm, und er ist sehr ruhig, völlig unbeeindruckt", sagte Nationaltrainer Mohamed Ouahbi nach dem 1:0 (1:0) über Schottland. Der Star von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss sich in Frankreich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Dies hatte das Berufungsgericht Versailles am Freitag mitgeteilt.

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