WM 2026 - "Beschämend": WM-Rückkehr der Türkei endet im Debakel

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die Türkei scheidet bei der WM schon nach der Gruppenphase aus. Für die ambitionierte Mannschaft um Jungstar Arda Güler von Real Madrid ist es ein Fiasko.

Arda Güler starrte nach dem "beschämenden" WM-Aus fassungslos in den dunklen Himmel über Santa Clara, bei seinen Mitspielern flossen Tränen der Enttäuschung. Nach der nächsten Schmach muss die ambitionierte Türkei ihre Träume schon nach dem zweiten Spieltag begraben - und angesichts des Fiaskos beim WM-Comeback nach 24 Jahren alles hinterfragen. Über 9000 Flugkilometer von Kalifornien entfernt fieberten die türkischen Fans am frühen Samstagmorgen am Bosporus, auf den Kölner Ringen oder in Berliner Cafés mit - doch nach einem frühen Schock in einem wilden Spiel stand das bittere Aus der Mannschaft von Vincenzo Montella durch ein 0:1 gegen Paraguay fest. Für die Türkei ist es bei der Rückkehr auf die größte Fußball-Bühne ein Debakel. "Wir sind richtig, richtig traurig, es ist auch beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk", sagte Güler von Real Madrid: "Wir weinen in der Kabine. Wir müssen alles tun, um das wieder gutzumachen." Auch der frühere Nationalspieler Halil Altintop musste das Aus "erstmal sacken lassen". Es gebe "sehr, sehr viele Fragezeichen", sagte Altintop bei "MagentaTV": "Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß, weil die Mannschaft viel individuelle Qualität hat."

Kommende Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:50 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:50 Uhr • Fussball WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -