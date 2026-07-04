WM 2026: Alphonso Davies mit nächstem Rückschlag - nur Zuschauer bei "sehr stolzen" Kanadiern

ran Fußball WM 2026: Schweinsteiger fast sicher! "Zukünftiger Nationaltrainer" Videoclip • 01:36 Min Link kopieren Teilen

Bayern-Star Alphonso Davies musste tatenlos mitansehen, wie seine Kanadier im WM-Achtelfinale gegen Marokko ausschieden. Sein Gesundheitszustand wirft Fragen auf. Kanada verabschiedet sich mit erhobenem Haupt von seiner Heim-WM.

Als ihre Heldengeschichte beendet war, gingen die kanadischen Fußballer mit erhobenem Kopf. "Ich bin sehr stolz. Ich finde, wir haben ein großartiges Turnier gespielt", sagte Stephen Eustáquio nach dem 0:3 (0:0) des Co-Gastgebers im WM-Achtelfinale gegen den Geheimfavoriten Marokko bei TSN: "Um ehrlich zu sein: Bis zur Halbzeit dieses Spiels waren wir überragend. Ich denke, alle zu Hause sollten sehr stolz sein." Auch Trainer Jesse Marsch fand nach dem Aus in der zweiten K.o.-Runde lobende Worte. "Wir haben die Nummer sieben der Welt total kontrolliert, total. Wir waren die aggressivere Mannschaft", sagte der US-Amerikaner, "an einem anderen Tag hätten wir vielleicht die Führung erzielt und gewonnen. Ich bin sehr stolz auf diese unglaubliche Leistung." Kanada hatte in der Tat in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und bereitete Marokko lange große Probleme, ehe Azzedine Ounahi (50./82.) und Soufiane Rahimi (90.+8) doch noch einen klaren Sieg für den Favoriten herausschossen.

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