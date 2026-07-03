Lionel Messi wird in seiner Wahlheimat Miami auflaufen, wenn der Titelverteidiger im Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers antritt. Alle Informationen zum historischen K.o.-Duell in der deutschen Nacht auf Samstag.

Nachdem Kap Verde alle Erwartungen übertroffen und bei seiner allerersten Teilnahme an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die K.o.-Phase ungeschlagen erreicht hat, geht die Reise des Teams in Nordamerika mit dem denkbar schwersten Spiel weiter: gegen Titelverteidiger Argentinien.

Die Albiceleste hat in Nordamerika dort angeknüpft, wo sie vor vier Jahren mit dem Titelgewinn aufgehört hatte, und ist als eine von nur drei der 48 teilnehmenden Mannschaften in allen drei Gruppenspielen als Sieger hervorgegangen. Und obwohl es bereits seine sechste Weltmeisterschaft ist und er kürzlich 39 Jahre alt geworden ist, zeigt Lionel Messi keinerlei Anzeichen von Schwäche.

Er führt das Rennen um den Goldenen Schuh von adidas mit sechs Toren aus drei Spielen an, während er gegen Jordanien als erster Spieler in sieben WM-Spielen in Folge traf. In Miami, der Stadt, die er seit 2023 sein Zuhause nennt, wird er sich zudem wie in seinem Wohnzimmer fühlen. Doch Kap Verde kann zuversichtlich sein, nachdem man bereits den ehemaligen Weltmeistern Spanien und Uruguay jeweils ein Unentschieden abgerungen hat. Zudem hat das Team im Turnier seinen eigenen Helden hervorgebracht: den 40-jährigen Torhüter Vozinha.

Der Sieger dieser Partie reist die Ostküste hinauf nach Atlanta, wo im Achtelfinale dann entweder Australien oder Ägypten wartet.