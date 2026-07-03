Bundesliga
Bundesliga - Saison 2026/2027: Das sind die Heimtrikots aller Klubs
Aktualisiert:von Anne Malin
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Noch läuft die Weltmeisterschaft auf Hochtouren, doch auch die nächste Bundesliga-Saison rückt immer näher. ran zeigt alle bereits vorgestellten Heimtrikots der Bundesligisten.
Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga: Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der letzten Saison, andere stellen nun die neuen Shirts vor.
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Dortmund und Köln setzen auf schlichte Designs, Bayern, Freiburg und die Eintracht aus Frankfurt werden in gestreiften Trikots auflaufen und die SV Elversberg präsentierte ihr erstes Bundesliga-Trikot jemals.
Noch haben aber nicht alle Bundesligisten ihr Dress für die neue Saison vorgestellt.
ran zeigt alle Bundesliga-Trikots, die bereits offiziell bekannt sind.
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FC Bayern München
Der FC Bayern setzt auf ein klassisches, edles Trikot in rot. Die dezente Streifenoptik kommt bei den Fans gut an.
Borussia Dortmund
Auch der BVB setzt vor allem auf Gelb. Eine Besonderheit sind die schwarz-weißen Bündchen.
RB Leipzig
Auch RB Leipzig bleibt den Vereinsfarben treu und läuft in einem weißen Shirt mit dynamischen, roten Kontrasten auf.
TSG Hoffenheim
Etwas experimenteller ist die TSG Hoffenheim unterwegs. Die weiß abgesetzten Ärmel sehen spannend aus. Die abstrakt dargestellte Hirschstange ist Teil des Hoffenheimer Ortswappens.
SC Freiburg
Mit einem durchaus wilden Streifenmuster laufen die Freiburger in der neuen Saison auf. Neu sind auch der Brust- sowie der Ärmelsponsor.
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Eintracht Frankfurt
Wilde Streifen sind auch auf dem neuen Heimtrikot von Eintracht Frankfurt zu sehen. Alle drei Vereinsfarben, Schwarz, Rot und Weiß, sind vertreten.
FSV Mainz 05
Die Rheinhessen setzen auf ein minimalistisches Desing. Im klassischen Rot sind das Mainzer Stadtwappen, der Buchstaben "M" und das Vereinswappen integriert.
Union Berlin
Einen ganz ähnlichen Weg geht Union Berlin. Auf dem komplett roten Trikot sind Elemente des Stadiondachs zu sehen.
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Borussia Mönchengladbach
Ein Gladbach-Trikot muss die Farben Weiß und Grün enthalten, das ist klar. Ein dynamischens Dot-Pattern sorgt für einen frischen Look.
1. FC Köln
Klassisch und schlicht kommt auch der 1. FC Köln. Weiß und Rot, mehr braucht es in der Domstadt nicht.
SV Elversberg
Die SV Elversberg bestreitet ihre erste Saison in der Bundesliga in diesem schwarz-weißen Trikot, dass wie die Detailaufnahme eines Schachfeldes aussieht.
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