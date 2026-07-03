Bundesliga - Saison 2026/2027: Das sind die Heimtrikots aller Klubs

WM 2026 - Thomas Wagner rechnet mit Nagelsmann ab: "Große Defizite"

Noch läuft die Weltmeisterschaft auf Hochtouren, doch auch die nächste Bundesliga-Saison rückt immer näher. ran zeigt alle bereits vorgestellten Heimtrikots der Bundesligisten.

Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga: Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der letzten Saison, andere stellen nun die neuen Shirts vor.

Dortmund und Köln setzen auf schlichte Designs, Bayern, Freiburg und die Eintracht aus Frankfurt werden in gestreiften Trikots auflaufen und die SV Elversberg präsentierte ihr erstes Bundesliga-Trikot jemals.

Noch haben aber nicht alle Bundesligisten ihr Dress für die neue Saison vorgestellt.

ran zeigt alle Bundesliga-Trikots, die bereits offiziell bekannt sind.