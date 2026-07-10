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WM 2026: Argentinien vs. Schweiz - Viertelfinale live im Livestream, TV und Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus

Videoclip • 05:56 Min

Im Viertelfinale der WM 2026 trifft Argentinien auf die Schweiz. ran liefert alle Informationen zum Spiel.

Lionel Messi vs. Granit Xhaka! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der prägendsten Figuren des Turniers aufeinander.

Argentinien überzeugte zuletzt im Achtelfinale und konnte einen 0:2-Rückstand gegen Ägypten aufholen. Obwohl der Superstar einen Strafstoß vergab, bewies der Weltmeister Nervenstärke und drehte die Partie dank des späten Siegtreffers von Enzo Fernández noch zu einem packenden 3:2-Erfolg.

Auch das Schweizer Nationalteam konnte dem Turnier bereits seinen Stempel aufdrücken. Die "Nati" von Trainer Murat Yakin feierte im Achtelfinale ein echtes Nervendrama gegen Kolumbien: Nach 120 torlosen Minuten behielten Xhaka, Amdouni, Itten und Vargas im Elfmeterschießen die Nerven und schossen die Schweiz mit einem 4:3 ins Viertelfinale.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz zusammengefasst.

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Argentinien vs. Schweiz live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Sonntag, 12. Juli 2026, 03:00 Uhr (MESZ)

  • Spielort: Arrowhead Stadium, Kansas City (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Viertelfinale

Argentinien - Schweiz live im TV und Stream sehen

Schlechte Nachrichten für Fußballfans ohne Pay-TV-Abo: Das mit Spannung erwartete Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz wird nicht von der ARD oder dem ZDF im Free-TV übertragen. Die Telekom hält für diesen Kracher die Exklusivrechte, sodass die Live-Übertragung ausschließlich im kostenpflichtigen Livestream und TV-Programm von MagentaTV läuft. Wer die K.-o.-Runde in der Nacht zu Sonntag live miterleben möchte, benötigt zwingend ein Abonnement der Plattform.

WM 2026: Argentinien vs. Schweiz im Liveticker

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, bleibt trotzdem auf dem Laufenden: Einen kostenlosen Liveticker zu Argentinien vs. Schweiz gibt es wie gewohnt auf ran.de.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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