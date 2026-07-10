WM 2026 heute live: Christina Rann - so wurde sie Magenta-Kommentatorin für das Turnier

ran Fußball WM 2026: Doppelt gesehen? Haalands Schwester verblüfft das Netz Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Als einzige Frau gehört Christina Rann zum Kommentatoren-Team bei MagentaTV. Wir stellen die gebürtige Hamburgerin vor.

Kommentar, Moderation, Field oder sogar Stadionsprecherin – Christina Rann ist nicht nur die einzige weibliche WM-Kommentatorin im Team von MagentaTV, sondern ein Multitalent. Denn nebenbei tritt sie als Sängerin bei kleineren Veranstaltungen auf. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie hin und wieder auch einen kleinen Einblick in ihre musikalische Welt. Bei der WM in den USA, in Mexiko und in Kanada ist sie als einzige weibliche Kommentatorin für MagentaTV im Einsatz.

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Christina Rann: Und plötzlich Stadionsprecherin Wenn man an den Stadionsprecher des Hamburger SV denkt, fällt einem meistens Lotto King Karl ein. 14 Jahre lang schmetterte er vor jedem Heimspiel den Song "Hamburg, meine Perle". Nachdem Lotto King Karl 2019 abgedankt hatte, trat Christina Rann in die großen Fußstapfen. Zwischen 2020 und 2023 war sie die neue Stimme im Hamburger Volksparkstadion. Ein Erlebnis, das sie nie vergessen werde, sagte sie einmal.

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