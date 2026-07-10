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WM 2026 heute live: Christina Rann - so wurde sie Magenta-Kommentatorin für das Turnier
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:43 Min
Als einzige Frau gehört Christina Rann zum Kommentatoren-Team bei MagentaTV. Wir stellen die gebürtige Hamburgerin vor.
Kommentar, Moderation, Field oder sogar Stadionsprecherin – Christina Rann ist nicht nur die einzige weibliche WM-Kommentatorin im Team von MagentaTV, sondern ein Multitalent.
Denn nebenbei tritt sie als Sängerin bei kleineren Veranstaltungen auf. Auf ihrem Instagram-Account gibt sie hin und wieder auch einen kleinen Einblick in ihre musikalische Welt.
Bei der WM in den USA, in Mexiko und in Kanada ist sie als einzige weibliche Kommentatorin für MagentaTV im Einsatz.
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Christina Rann: TV-Casting als Karriere-Startschuss
Die gebürtige Hamburgerin hatte immer schon ein Faible für Fußball. Noch bevor sich ihr Traum von der Reporterin auf der großen Bühne erfüllte, kommentierte sie Spiele des Hamburger SV für Blinde und Sehgeschädigte.
Nach einem Volontariat bei "Spiegel TV" erreichte sie 2012 beim Sky-Casting "Wir wollen deine Stimme" das Finale. Dort waren gezielt weibliche Stimmen gesucht worden. Ab da ging es für Rann nur noch steil bergauf.
Bei Sky moderierte sie zunächst in der 2. Liga sowie beim Handball und war auch in der Champions League regelmäßig als Field-Reporterin zu sehen.
Seit 2021 ist sie bei DAZN für verschiedene Live-Formate in Bundesliga und Champions League im Einsatz.
2025 schrieb sie als erste Frau Geschichte, die durch die große Bundesliga-Konferenz führte. Parallel dazu kommentiert sie bei MagentaTV Spiele der 3. Liga sowie die Frauen-Bundesliga bei Sport1.
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Kaum ein Kollege ist so breit aufgestellt wie die 44-jährige Hamburgerin. Das kommt auch bei den Fans gut an.
Anders als etwa ZDF-Frau Claudia Neumann ist Rann als Kommentatorin bei den Fans hoch angesehen. Bei der WM hagelte es allerdings teils überharte Kritik im Netz, weil sie als Halb-Portugiesin die Namen der portugiesischen Mannschaft mit einem entsprechenden Akzent ausgesprochen hatte.
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Christina Rann: Und plötzlich Stadionsprecherin
Wenn man an den Stadionsprecher des Hamburger SV denkt, fällt einem meistens Lotto King Karl ein. 14 Jahre lang schmetterte er vor jedem Heimspiel den Song "Hamburg, meine Perle".
Nachdem Lotto King Karl 2019 abgedankt hatte, trat Christina Rann in die großen Fußstapfen. Zwischen 2020 und 2023 war sie die neue Stimme im Hamburger Volksparkstadion. Ein Erlebnis, das sie nie vergessen werde, sagte sie einmal.
Christina Rann: Sängerin und Mutter
Ihr Privatleben hält Christina Rann, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass sie eine Tochter hat, die ihre Fußball-Leidenschaft ebenfalls teilt.
Sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg und tritt in ihrer Freizeit sogar als Sängerin auf.
Der "Hamburger Morgenpost" verriet die 44-Jährige, dass sie sich vom hektischen Arbeitsalltag am besten bei einem Spielplatznachmittag mit Freunden und Pizza oder bei einem Tag am Meer entspannen kann.
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