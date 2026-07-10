ran Fußball WM 2026: Haaland lässt Fans im Netz komplett eskalieren Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 ist in vollem Gange. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko geht in die heiße Phase. ran hat alle News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 10. Juli, 16:21 Uhr: Declan Rice isoliert! England fürchtet Krankheitswelle +++ Declan Rice hat zwei Tage in Folge nicht trainiert. Grund dafür ist wohl eine Erkältung. Wie die "Daily Mail" berichtet, wurde der Mittelfeldspieler des FC Arsenal vom restlichen Team isoliert. Es habe die Sorge im englischen Camp gegeben, dass sich die Krankheit weiter ausbreiten könnte. Mittlerweile sei man sich einigermaßen sicher, dass man alles unter Kontrolle habe. Am späten Samstagabend deutscher Zeit treffen die "Three Lions" auf Norwegen, die wiederum ihre eigenen Probleme haben. Torhüter Orjan Nyland soll ebenfalls erkältet sein und weitere Spieler hätten auch schon Symptome gezeigt.

+++ Update, 10. Juli, 10:32 Uhr: TV-Experten aus England müssen evakuiert werden +++ Kurzer Schock beim TV-Sender "ITV": Der übertragende Sender der Fußball-WM für Großbritannien musste seine Experten kurzzeitig evakuieren. Die ehemaligen Top-Spieler Patrick Viera, Roy Keane und Ian Wright sendeten von einer Dachterrasse aus New York, mussten wegen eines Unwetters aber in das Gebäude umziehen. Das Ganze passierte während der Übertragung des Viertelfinal-Spiels Frankreich gegen Marokko.

+++ Update, 09. Juli, 13:05 Uhr: Trainings-Ärger! Belgien legt Beschwerde bei FIFA ein +++ Und wieder mal ist die belgische Nationalmannschaft unzufrieden mit der FIFA. Nach der anhaltenden Posse um die Begnadigung von US-Stürmer Folarin Balogun vor dem Achtelfinale, geht es nun um die Trainingsbedingungen vor dem Viertelfinale am Freitag gegen Europameister Spanien. Der belgische Verband legte bei der FIFA Beschwerde ein wegen des ursprünglich zugeteilten Trainingsgeländes. Die Anlage entspreche "nicht den für unsere Trainingseinheiten erforderlichen Mindeststandards." Die FIFA genehmigte daraufhin einen Wechsel: Belgien wird nun nicht an der "Loyola Marymount University" (LMU) trainieren, sondern beim MLS-Team Los Angeles Galaxy. Die Universität kann die Beschwerde offensichtlich nicht nachvollziehen und äußerte gegenüber "The Athletic": "Unser Spielfeld ist in einem hervorragenden Zustand und wurde bereits von mehreren Profisportmannschaften genutzt – auch für diesen Sommer sind entsprechende Einsätze geplant." Das sahen die Belgier wohl anders. Auch interessant: WM 2026: Spanien vs. Belgien - das Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker

+++ Update, 09. Juli, 06:03 Uhr: Entscheidung um Saibari-Einsatz gegen Frankreich gefallen +++ Marokko muss im WM-Viertelfinale gegen Frankreich ohne Ismael Saibari auskommen. Der neue Angreifer vom FC Bayern München fällt für das Kracherspiel am Donnerstag weiter wegen seiner Muskelverletzung aus. Dies verkündete Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Boston. "Alle sind verfügbar außer Saibari", sagte er. Saibari hatte Marokko mit drei Treffern ins Achtelfinale geführt, dort musste er beim 3:0 gegen Kanada allerdings nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Beim der Neuauflage der WM-Halbfinals von 2022 (damals 2:0 für Frankreich) wird der 25-Jährige nicht helfen können. Man müsse die Spieler auswählen, "die hundertprozentig fit sind", sagte Ouahbi. Das Frankreich-Spiel komme für Saibari "noch zu früh. Ich hoffe, dass er nicht für den Rest des Wettbewerbs ausfällt." Auch interessant: WM 2026: Norweger um Erling Haaland wechseln das Hotel

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+++ Update, 08. Juli, 19:35 Uhr: Henderson meldet sich nach Arm-OP aus dem Krankenhaus +++ Jordan Henderson ist nach seinem äußerst unglücklichen Sturz nach dem WM-Achtelfinale zwischen England und Mexiko am Arm operiert worden. Danach meldete sich der Mittelfeldspieler auf Instagram zu Wort. Unter ein Bild aus dem Krankenhaus in Kansas City, wo er mit Gips am linken Arm in Behandlung ist, schrieb der 36-Jährige: "Die Operation ist erledigt! Jetzt bereiten wir uns auf den großen Samstag vor." Dann treffen die "Three Lions" auf Viertelfinal-Debütant Norwegen (ab 23 Uhr MESZ im Liveticker). Der Profi des FC Brentford wird bei dieser WM nicht mehr zum Einsatz kommen können, nachdem er offenbar im Rahmen der Feierlichkeiten im Stadion über eine Werbebande gesprungen und dabei gestürzt war. Er soll trotz seiner Verletzung aber im Mannschaftsquartier bleiben.

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+++ Update, 08. Juli, 07:50 Uhr: Bayern-Neuzugang Ismael Saibari könnte im Viertelfinale gegen Frankreich spielen +++ Ismael Saibari ist eine der Entdeckungen bei der WM, seit seiner Verletzung im Sechzehntelfinale gegen Kanada fehlt er Marokko aber schmerzlich. Für das Viertelfinale gegen Frankreich (Donnerstag 22 Uhr live auf Joyn) gibt es nun Hoffnung, dass er wieder auf dem Platz stehen wird. Wie das marokkanische Portal "Almountakhab" berichtet, hat sich Saibari nur eine leichte Muskelzerrung zugezogen. Aktuell soll er ein spezielles Therapie- und Rehabilitationsprogramm durchlaufen, um rechtzeitig für das Viertelfinal-Duell mit dem WM-Finalisten von 2022 fit zu werden. Dem Bericht zufolge herrscht innerhalb des Teams Optimismus, dass er am Donnerstag wieder auf dem Platz stehen kann. "Wir wollen kein Risiko eingehen. Es ist wichtig, Spieler einzusetzen, die bei 100 Prozent sind, gerade in diesen Spielen, in denen es um alles geht", hatte Nationaltrainer Mohamed Ouahbi zuletzt allerdings klargestellt. Mit drei Toren ist Saibari, der nach der WM für rund 50 Millionen Euro zum FC Bayern wechseln wird, einer der wichtigsten Spieler seines Teams.

+++ Update, 07. Juli, 09:50 Uhr: Manzambi verpasst wohl Achtelfinale – Bangen um Vargas und Sow +++ Die Schweiz muss aller Voraussicht nach im WM-Achtelfinale gegen Kolumbien (22 Uhr live auf Joyn) auf Shootingstar Johan Manzambi verzichten. Genau wie seine Teamkollegen Ruben Vargas und Djibril Sow musste der Freiburger das Abschlusstraining der Eidgenossen vorzeitig abbrechen. "Blick" und "CH Media" berichten nun übereinstimmend, dass er das Spiel gegen Kolumbien auf jeden Fall verpassen wird. Gleiches gilt offenbar für Sow, nur bei Vergas besteht wohl noch Hoffnung, dass er doch rechtzeitig fit wird. "Klar wäre es schmerzhaft, wenn die Spieler, die das Training abgebrochen haben, nicht dabei sein könnten", betonte Trainer Murat Yakin am Montag nach dem Abschlusstraining. "Der Ärger ist natürlich groß, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten." Manzambi (fünf Skorerpunkte) und Vargas (drei Skorerpunkte) sind zwei der wichtigsten Offensivspieler des Teams, weshalb ein Ausfall für die Schweiz besonders bitter wäre. Mehr: WM 2026: Schweiz vs. Kolumbien - das Achtelfinale heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

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