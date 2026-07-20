WM
WM 2026: Argentiniens Präsident Javier Milei kündigt Feiertag trotz Final-Niederlage an
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM2026: „Befreiung und Erlösung“ – die Experten zum Finale
Videoclip • 03:37 Min
Die argentinische Nationalmannschaft hat das WM-Finale gegen Spanien verloren, dennoch kündigt Staatspräsident Javier Milei einen Feiertag zu Ehren der "Albiceleste" an.
Argentinien darf seine entthronten Weltmeister um Superstar Lionel Messi im Rahmen eines nationalen Feiertages ehren.
Die Regierung des Landes hat nach der Finalniederlage gegen Spanien (0:1 n.V.) bestätigt, dass am Tag der Feierlichkeiten nach der Rückkehr der Nationalmannschaft in ihre Heimat die Arbeit ruhen werde. Das wird voraussichtlich am Dienstag der Fall sein. Messi und Co. sollen in der Casa Rosada empfangen werden, dem Amtssitz von Staatspräsident Javier Milei.
Der Rechtspopulist bedankte sich nach der Niederlage im Endspiel von East Rutherford bei den Spielern. "Ihr habt bis zum Schluss gekämpft", rief er ihnen via X zu, Argentinien werde "für immer" an der Spitze thronen. In einem weiteren Beitrag kündigte er den Feiertag an.
Mehr Fußball-Videos
ran Fußball
WM2026: Thomas Müller will Trump keine WM-Bühne bieten
Videoclip • 28 Sek
ran Fußball
WM2026: Robbie Williams crasht MagentaTV
Videoclip • 07:21 Min
ran Fußball
WM 2026-Highlights: Spanien krönt sich zum Weltmeister
Videoclip • 02:12 Min
ran Fußball
WM2026: Luis de la Fuente - "Zusammen sind wir stärker!"
Videoclip • 01:35 Min
ran Fußball
WM 2026: Messi am Boden! Fans zerlegen lahmes Finale
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026 - Fans über Halftime-Show: "Immerhin nicht Grönemeyer"
Videoclip • 01:17 Min
ran Fußball
WM 2026: Klopp vergleicht Messi und Ronaldo
Videoclip • 03:56 Min
ran Fußball
WM 2026: Zukunft des DFB? Hummels glaubt an Umbruch
Videoclip • 07:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Ausrichtung beim DFB? So würde Klopp es angehen
Videoclip • 03:31 Min
ran Fußball
WM 2026: Klopp als Bundestrainer fix? Aussagen lassen aufhorchen
Videoclip • 02:38 Min
ran Fußball
WM-Finale 2026: Spanien-Fans färben New York rot
Videoclip • 01:53 Min
ran Fußball
WM-Finale 2026: Argentinien-Fans nehmen den Times Square ein
Videoclip • 03:23 Min
Gewerkschaft forderte Feiertag
Die Albiceleste wird am Montagabend nach einem elfstündigen Flug um 18.00 Uhr Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) in Buenos Aires erwartet. Mit seiner Feiertags-Ankündigung kommt Milei einer Aufforderung der Gewerkschaft der Staatsangestellten ATE nach, einer der größten und einflussreichsten des Landes.
"Herr Präsident, diese Nationalmannschaft ist eine Quelle enormen Stolzes für das argentinische Volk. Wir müssen sicherstellen, dass sie bei ihrer Heimkehr die Anerkennung erfährt, die sie verdient. Es ist Ihre Pflicht, einen landesweiten Feiertag auszurufen. Zögern Sie nicht länger!", erklärte Rodolfo Aguiar, der Vorsitzende der Gewerkschaft, bei X.
Mehr WM-News
WM
Kommentar: Die Argentinier sind ganz schlechte Verlierer
WM
Messi-Rücktritt? Was dafür und dagegen spricht
WM
1930 bis 2026: Alle Weltmeister im Überblick
WM
Trump will WM "sofort" wieder: "Hast du gehört, Gianni?"
WM
Den Trainer als Tattoo: Cucurella hält Final-Versprechen
WM
Ausraster nach Abfiff: Argentinen-Star droht Sperre