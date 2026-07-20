Die argentinische Nationalmannschaft hat das WM-Finale gegen Spanien verloren, dennoch kündigt Staatspräsident Javier Milei einen Feiertag zu Ehren der "Albiceleste" an.

Argentinien darf seine entthronten Weltmeister um Superstar Lionel Messi im Rahmen eines nationalen Feiertages ehren.

Die Regierung des Landes hat nach der Finalniederlage gegen Spanien (0:1 n.V.) bestätigt, dass am Tag der Feierlichkeiten nach der Rückkehr der Nationalmannschaft in ihre Heimat die Arbeit ruhen werde. Das wird voraussichtlich am Dienstag der Fall sein. Messi und Co. sollen in der Casa Rosada empfangen werden, dem Amtssitz von Staatspräsident Javier Milei.

Der Rechtspopulist bedankte sich nach der Niederlage im Endspiel von East Rutherford bei den Spielern. "Ihr habt bis zum Schluss gekämpft", rief er ihnen via X zu, Argentinien werde "für immer" an der Spitze thronen. In einem weiteren Beitrag kündigte er den Feiertag an.