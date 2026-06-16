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WM 2026: Spielt Lionel Messi heute gegen Algerien? Alle Infos zur Argentinien-Aufstellung
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM: Mats Hummels – "Für ihn wird es eine besondere Weltmeisterschaft“
Videoclip • 01:15 Min
Für Weltmeister Argentinien steht das erste Gruppenspiel bei der WM auf dem Programm. Vor dem Duell in der Gruppe J gegen Algerien stellen sich Millionen Fans die Frage: Spielt Lionel Messi von Beginn an?
Für den 38-jährigen Superstar ist es die sechste und voraussichtlich letzte Weltmeisterschaft seiner geschichtsträchtigen Karriere. Die Suchanfragen im Netz explodieren: Ist der Kapitän der Albiceleste fit oder droht ein bitterer Ausfall zum Turnierauftakt?
Die wichtigsten Match-Facts auf einen Blick
Begegnung: Argentinien vs. Algerien (WM 2026, Gruppe J, Spieltag 1)
Anstoß: Mittwoch, 17. Juni 2026, um 03:00 Uhr (deutsche Zeit)
Stadion: Kansas City Stadium (Missouri, USA)
Messi-Status: Voraussichtlich in der Startelf (Kapitän)
Lionel Messi gegen Algerien: Steht der Superstar in der Startelf?
Nationaltrainer Lionel Scaloni hat sich bis kurz vor dem Anpfiff bedeckt gehalten. Da es sich jedoch um den extrem wichtigen WM-Auftakt handelt, wird fest damit gerechnet, dass Lionel Messi die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen wird. Messi zeigte sich in den vergangenen Testspielen (unter anderem beim 3:0-Sieg gegen Island, bei dem er per Elfmeter traf) in gewohnt starker Verfassung.
Zwar gab es im Vorfeld des Spiels kleinere Sorgen um den Torwart-Posten – Emiliano Martínez lief trotz eines zuvor angeknacksten Fingers auf –, in der Offensive ruhen jedoch alle Hoffnungen auf der magischen Nummer 10 von Inter Miami. An seiner Seite werden im Sturm voraussichtlich Stars wie Julián Álvarez und Lautaro Martínez wirbeln.
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Die voraussichtlichen Aufstellungen von Argentinien und Algerien im Detail
Hier ist die taktische Ausrichtung, mit der beide Teams in das Duell in Kansas City gehen dürften - sobald die Aufstellung bekannt gegeben wird, erfährst du es hier:
Argentinien (voraussichtlich): E. Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico – De Paul, E. Fernández, Mac Allister – Messi, J. Álvarez, La. Martínez (oder Nico González).
Algerien (voraussichtlich): Mandrea – Atal, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri – Bentaleb, Bennacer, Chaïbi – Mahrez, Bounedjah, Amoura.
Auch interessant: WM 2026: Argentinien gegen Algerien live im TV, Stream & Liveticker – alle Infos zum Gruppenauftakt
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