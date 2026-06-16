WM 2026 - Mit Rekordmann Kylian Mbappe: Frankreich holt Arbeitssieg zum Start

Ein Geniestreich der Superstars als Initialzündung: Das französische Milliarden-Ensemble um den Rekordmann Kylian Mbappé ist mit einem Arbeitssieg in seine Titelmission gestartet - muss sich für den Traum vom dritten Stern aber steigern.

Das Team von Trainer Didier Deschamps bezwang Senegal mit 3:1 (0:0) und revanchierte sich damit für die Auftaktpleite bei der WM 2002.

Eine geniale Aktion von Michael Olise und Mbappe stellte in East Rutherford die Weichen, der Kapitän vollendete einen Traumpass des Münchners eiskalt (66.). Dazu erhöhte Bradley Barcola (82.) nach einem schnellen Angriff.

Der Anschlusstreffer durch Ibrahim Mbaye (90.+5) änderte nichts, weil Mbappe (90.+6) mit einem Traumtor erneut zuschlug. Mit seinen Länderspieltreffern 57 und 58 überholte der Superstar dazu Olivier Giroud und stieg zu Frankreichs Rekordtorschützen auf.

"Ich glaube nicht, dass wir wirklich voll in Fahrt sind. Aber es ist wirklich toll, das Turnier so zu starten. Das gibt einem etwas mehr Ruhe", sagte Mbappe im Anschluss.

Phasenweise hatte die Turbooffensive noch etwas Sand im Getriebe vor den Toren New Yorks, wo am 19. Juli die Reise mit dem WM-Pokal enden soll. Die Westafrikaner um den ehemaligen Bayern-Star Sadio Mann hielten in der ersten Halbzeit stark mit. Damit hat die Equipe Tricolore vor dem zweiten Gruppenspiel gegen den Irak am Montag beste Karten für den Einzug ins Sechzehntelfinale.