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FC Bayern: Transfer von Wunschspieler vor dem Abschluss
Aktualisiert:von SID
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Der Nationalspieler fehlte am Dienstag im Training, weil er offenbar den Medizincheck für die Münchner absolvierte.
Der Transfer des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari von der PSV Eindhoven zum FC Bayern steht allem Anschein nach kurz vor dem Abschluss.
Der 25 Jahre alte Offensivspieler, der im ersten WM-Spiel seiner Mannschaft gegen Brasilien (1:1) den Führungstreffer erzielt hatte, absolvierte offenbar am Dienstag Ortszeit im Trainingscamp der Marokkaner in Basking Ridge im US-Bundesstaat New Jersey seinen Medizincheck für die Münchner.
Saibari, der mehrere Positionen in der Offensive besetzen kann, gilt als Wunschspieler von Bayern-Trainer Vincent Kompany.
Der deutsche Rekordmeister und die PSV sollen sich nach Medieninformationen bereits auf eine Ablösesumme geeinigt haben, laut Bild soll sie inklusive Bonuszahlungen knapp unter 55 Millionen Euro liegen. In Eindhoven läuft Saibaris Vertrag noch bis 2029.
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Saibari wäre der zweite Zugang nach Aseko
Im Training am Dienstag fehlte Saibari zunächst. Nach Informationen der Nachrichtenagentur "AFP" unterzog er sich währenddessen der medizinischen Untersuchung durch den Münchner Mannschaftsarzt Dr. Jochen Hahne, der zudem Teamarzt der in Winston-Salem/North Carolina stationierten deutschen Nationalmannschaft ist.
Nach der Rückkehr von Noel Aseko von Hannover 96 wäre Saibari der zweite Zugang des FC Bayern in diesem Sommer. Darüber hinaus laufen Verhandlungen über einen Transfer von Nationalspieler Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt. Der Abwehrspieler soll ebenfalls eine Ablöse von um die 55 Millionen Euro kosten.
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