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WM 2026 - Bald-Bayer Saibari trifft weiter: "Bester Moment"
Veröffentlicht:von SID
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Ismael Saibari strahlte. Die Fragen zu seinem bevorstehenden Wechsel zu Bayern München blockte der Stürmer ab, viel lieber genoss er den Moment. Zweites Spiel, zweiter Treffer, Marokko auf Kurs K.o.-Runde - Saibari lässt die Löwen vom Atlas nach seinem Blitztor gegen Schottland (1:0) von einem ähnlichen WM-Coup wie vor vier Jahren träumen.
Das ist "der beste Moment" seiner noch jungen Karriere, sagte Ismael Saibari, der gegen die Schotten schon nach 70 Sekunden ein Wahnsinnstor erzielte: "Es war immer mein Traum, eine WM mit meinem Land zu spielen. Jetzt habe ich das geschafft und zwei Tore für mein Land erzielt – ich bin sehr glücklich". Und er will nachlegen: "Aber das Wichtigste ist, die Gruppenphase zu überstehen und so weit wie möglich zu kommen."
Über das Interesse der Bayern wollte Saibari nicht sprechen, vielmehr liegt der Fokus des 25 Jahre alten Angreifers, der noch bei der PSV Eindhoven unter Vertrag steht, ganz der WM. Mit vier Punkten nach zwei Spielen kann die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi fast schon mit der K.o.-Runde planen. Doch Marokko will mehr, nachdem es die Afrikaner 2022 bis ins Halbfinale schafften.
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"Wir haben unsere Ziele und arbeiten darauf hin. Aber wir nehmen Spiel für Spiel. Jetzt schauen wir uns das nächste Spiel an und erholen uns – dann sehen wir weiter", sagte Saibari mit Blick auf das letzte Spiel in Gruppe C gegen Außenseiter Haiti in der Nacht auf Donnerstag (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV). Marokkos Fans hoffen, dass Saibari weiter den Moment genießt.
Und trifft. "Ich versuche einfach, dem Team zu helfen", sagte er: "So wie jeder seine Arbeit macht."
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