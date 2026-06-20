WM 2026: Brasilien schlägt Haiti nach furioser ersten Hälfte klar

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Brasilien trifft, tanzt und siegt: Der Rekordweltmeister hat seine Pflichtaufgabe gegen Außenseiter Haiti souverän gelöst und dabei seine Klasse aufblitzen lassen. In Philadelphia nahm die Selecao um das Topduo Matheus Cunha und Vinícius Júnior durch das 3:0 (3:0) Kurs auf die K.o.-Runde. Haiti besitzt dagegen als erstes Team der Fußball-WM keine Chance mehr aufs Weiterkommen.

Brasilien gewinnt bei der WM 2026 das erste Spiel und setzt sich dank des 3:0-Siegs gegen Haiti auf den ersten Platz der Gruppe C, nachdem Marokko gegen Schottland beim 1:0-Erfolg vorlegte. Cunha, einst in Deutschland für RB Leipzig und Hertha BSC aktiv, nutzte seine Startelf-Chance und traf doppelt jeweils auf Vorarbeit von Vinícius (23./36.). Der Assistgeber vollendete dazu einen schnellen Angriff eiskalt (45.+3) und führte das Team von Trainer Carlo Ancelotti zum ersten Sieg sowie an die Spitze der Gruppe C. Einziger Wermutstropfen: Hinter Flügelflitzer Raphinha steht ein Fragezeichen, nachdem er das Feld kurz vor der Halbzeit angeschlagen verlassen musste. Der Auftakt gegen Marokko (1:1) hatte aufgeregte Diskussionen im fußballverrückten Brasilien ausgelöst. Im Fokus: Ancelottis Startelf. Der Routinier betonte, dass er genug Erfahrung habe, um mit dem Druck umzugehen. Dennoch nahm er einmal mehr zwei Wechsel vor - und bewies mit der Hereinnahme von Cunha für Igor Thiago ein goldenes Händchen.

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